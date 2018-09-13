Вырвала пистолет — и драка: мать-одиночка стала звездой соцсетей, отбив девушку у пьяных грабителей

Екатерину Швалюк в соцсетях называют чудо-женщиной 
Екатерину Швалюк в соцсетях называют чудо-женщиной 

В соцсетях уже второй день бурно обсуждают поступок тренера по бодибилдингу из Новосибирска Екатерины Швалюк, которая якобы спасла 20-летнюю студентку от грабителей, сломав им челюсти. Пользователи соцсетей называют Екатерину чудо-женщиной и ставят её в пример мужчинам. 


Корреспондент НГС нашла в инстаграме профиль, автор которого называет себя Екатериной Швалюк. Первая фотография в профиле выложена 16 часов назад. В других социальных сетях девушки нет. 


По словам Екатерины Швалюк, она мать-одиночка, работает тренером спортивного клуба. Сибирячка утверждает, что около двух часов ночи 12 сентября она услышала крики о помощи из окна квартиры на улице Сиреневой.


«Вышла на балкон, увидела, что там девушка и двое парней, — вспоминает собеседница НГС. — По голосу поняла, что их двое. Что-то от девушки хотят, она зовёт на помощь, но никто не реагирует, кто проходил мимо. Поэтому спустилась, решила помочь». 


По словам Швалюк, нападавшие мужчины хотели забрать у студентки деньги и телефон. «Они были в нетрезвом состоянии, сами не соображали, что творят», — считает она. 


Екатерина вышла на улицу и попросила молодых людей отстать от девушки. 


«На что получила очень грубый ответ и [один из парней] начал стрелять мне в ноги. Я поняла, что словесно разобраться возможности нет. Вырвала у него пистолет из руки, и понеслась драка». 


По словам Швалюк, раньше она занималась бодибилдингом, поэтому смогла «обезвредить хулиганов», сломав им челюсти и рёбра. 


«Им оказали помощь, — пояснила сибирячка. — И насколько я знаю, они уже дома. Я сама полицию не вызывала. Вызвали полицию не то девушка, не то сами мужчины. [Полицейские] просто подъехали, всех загребли и увезли». 


По словам Екатерины Швалюк, уже в отделении выяснилось, что жертвой хулиганов едва не стала 20-летняя студентка НГУ — она была в гостях, а потом друзья подвезли её на машине до остановки, до дома ей нужно было пройти небольшое расстояние. По информации Швалюк, сами нападавшие оказались жителями Бердска. 


Связаться со студенткой или её родственниками у корреспондента НГС не получилось. 


«С этой девушкой я не общалась, я общалась с её сестрой, — пояснила Екатерина. — У девушки очень сильная психологическая травма. Родственники не хотят ни с кем общаться и огласку давать, ни в какую не идут на контакт». 


«В полицию, к сожалению, не поступала информация по данному поводу ни в каком виде», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. В ведомстве добавили, что в этот день никто не вызывал сотрудников полиции на улицу Сиреневую. 


Корреспондент НГС пообщалась с представителями Новосибирской областной федерации по бодибилдингу и новосибирскими фитнес-тренерами — все они пояснили, что не знают Екатерину Швалюк. 


В пресс-службе минздрава пояснили, что после звонков журналистов им пришлось поднять базу по всем адресам, однако подобных случаев в этот день не было. 


В августе жительница Новосибирска Наталья Булгакова помогла полицейским задержать подозреваемого в надругательстве над пятилетней девочкой. Сибирячка заметила предполагаемого педофила, когда ехала в машине с 9-летним сыном по улице Линейной в пятом часу вечера. 


Если вам известны детали этого случая или вы стали его случайным очевидцем, свяжитесь с редакцией НГС в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

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