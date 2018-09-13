Банк на Богдана Хмельницкого перекрасит офис в другой цвет по требованию властей

Теперь фасад офиса покрасят в бежевые оттенки

Фасад банка, расположенного в здании на улице Богдана Хмельницкого, 39 в Калининском районе Новосибирска, покрасят в другой цвет — письмо с требованием смены цветовой гаммы было направлено управлением по госохране ОКН.







Как сообщил корреспонденту НГС руководитель управления по связям с общественностью Совкомбанка Антон Запольский, банк получил письмо от управления по госохране ОКН, отправленное 10 августа.





«Мы приняли решение перекрасить фасад отделения на улице Богдана Хмельницкого. За основу возьмём цветовую гамму фасада офиса Сбербанка, который расположен недалеко от нас.





Этот цвет соответствует указанной в письме Горкомнаследия (управления по госохране объектов культурного наследия. — Д.З.) цветовой гамме. Покрасочные работы планируем завершить на следующей неделе», — рассказал Антон Запольский.





В общественном движении «Защитим Богданку!», которое добивалось перекраски офиса и жаловалось в управление по охране объектов культурного наследия, заявили, что готовность банка к изменению фасада можно считать победой. «Мы этого и добивались, чтобы было соответствие общему виду дома, чтобы соблюдался защитный регламент, предусмотренный приказом управления по госохране ОКН. Радует, что банк пошёл навстречу», — пояснил корреспонденту НГС активист движения.





В банке не приступали к работа ранее, так как ожидали получения официального письма от чиновников. «Мы не собирались и не собираемся умышленно уродовать облик города», — резюмировал представитель Совкомбанка Антон Запольский.





Статус достопримечательного места присвоен улице Богдана Хмельницкого в декабре 2016 года — теперь здесь нельзя строить без особого согласования от областного управления по государственной охране объектов культурного наследия.