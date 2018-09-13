«Тойота» резко подняла цены на Camry, Prado и RAV4

Camry стоит теперь от  1 504 000  рублей
Camry стоит теперь от 1 504 000 рублей

Компания Toyota, одна из самых массовых продавцов автомобилей, вновь резко подняла цены на свои машины. Подорожание коснулось всего модельного ряда, в том числе и самых популярных моделей Camry, Prado и RAV4. Так, драйвер продаж седан Camry в базовой версии прибавил в цене 33 000 рублей и стоит теперь 1 504 000  рублей.


«Да, подорожала. Если 2-литровый вариант, комплектация "Стандарт Плюс", на 30 тысяч получается подорожала. RАV4 тоже подорожали, на 34 тысячи во всех комплектациях, кроме дизельного варианта и Adventure», — рассказали корреспонденту НГС в отделе продаж новосибирского дилерского центра «Тойота центр Новосибирск Запад».


В небогатой версии «Стандарт Плюс» RАV4 теперь стоит 1 644 000 рублей. Внедорожник Land Cruiser Prado прибавил в цене 55 – 74 тысяч рублей и в минимальной версии стоит 2 384 000 рублей. 


Напомним, последнее существенное увеличение цен на автомобили Toyota произошло совсем недавно — в августе, тогда, например, Camry в базовой комплектации прибавила в цене сразу 72 000 рублей. Таким образом машина за короткий срок подорожала с 1 399 000 до 1 504 000  рублей.


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