На Жуковского загорелся дом: четырёх человек вывели в защитных капюшонах

Подъезд дома заполнил едкий дым
Подъезд дома заполнил едкий дым

Сегодня, 13 сентября, днем на улице Жуковского в Заельцовском районе Новосибирска загорелся жилой дом.


В подвале трёхэтажного дома в 13:45 загорелись две кладовые, и едкий дым от них заполнил весь подъезд. Спустя две минуты на место прибыли пожарные рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.


По информации МЧС, в доме никто не пострадал, а до приезда пожарных из дома эвакуировались семь человек, еще пятерых вывели сами спасатели.


«Когда приехали пожарные, установили автолестницу, по которой с третьего этажа спустили подростка — он находился на балконе, а четырёх человек вывели, надев на них спасательные капюшоны», — рассказали в пресс-службе.


Причину пожара устанавливают. 


В начале сентября пожарные также вывели восемь человек из горящей многоэтажки — тогда в доме загорелась квартира.

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