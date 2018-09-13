На Жуковского загорелся дом: четырёх человек вывели в защитных капюшонах

Подъезд дома заполнил едкий дым

Сегодня, 13 сентября, днем на улице Жуковского в Заельцовском районе Новосибирска загорелся жилой дом.





В подвале трёхэтажного дома в 13:45 загорелись две кладовые, и едкий дым от них заполнил весь подъезд. Спустя две минуты на место прибыли пожарные рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.





По информации МЧС, в доме никто не пострадал, а до приезда пожарных из дома эвакуировались семь человек, еще пятерых вывели сами спасатели.







«Когда приехали пожарные, установили автолестницу, по которой с третьего этажа спустили подростка — он находился на балконе, а четырёх человек вывели, надев на них спасательные капюшоны», — рассказали в пресс-службе.





Причину пожара устанавливают.





В начале сентября пожарные также вывели восемь человек из горящей многоэтажки — тогда в доме загорелась квартира.