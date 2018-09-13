Черепа под мостом: на месте строительства четвёртого моста найдены кости и кирпичи
Днём 13 сентября отряд археологов Института археологии и этнографии СО РАН приступил к первым раскопкам у старинной церкви в Ленинском районе Новосибирска — на месте были обнаружены человеческие кости.
Работы на площадке начались накануне — уже на второй день раскопок тут нашли череп и челюсть.
Сегодня на место раскопок прибыли представители Новосибирской епархией РПЦ — они освятили место, где работают учёные. Как сообщил корреспонденту НГС руководитель группы археологов Сергей Колонцев, территория раскопок превышает 2 тысячи кв. м. На этом месте стоял храм села Кривощёково, которое позднее вошло в состав левобережной части Новосибирска, а ещё раньше тут хоронили местных жителей.
«Это примерно несколько дачных участков. Мы ждали не только освящения, но и прибытия инструментов и можем приступать к работе», — пояснил Колонцев.
Сегодня археологи начали проводить первые раскопки на участке. Они планируют продолжать их до конца октября.
В конце августа археологи СО РАН и Новосибирская митрополия Русской православной церкви объявили о поиске добровольцев, которые будут помогать в раскопке одной из первых церквей Новосибирска. Остатки фундамента церкви были найдены в том месте, где должны построить четвертый мост через Обь.
Прошлым летом новосибирские археологи начали раскопки памятника археологии «Турист-2» возле строящегося микрорайона «Европейский берег» на берегу Оби — они также находили на месте человеческие черепа и кости животных.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова