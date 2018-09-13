Черепа под мостом: на месте строительства четвёртого моста найдены кости и кирпичи

Археологи приступили к первым раскопкам и тут же наткнулись на человеческий череп





Днём 13 сентября отряд археологов Института археологии и этнографии СО РАН приступил к первым раскопкам у старинной церкви в Ленинском районе Новосибирска — на месте были обнаружены человеческие кости.







Работы на площадке начались накануне — уже на второй день раскопок тут нашли череп и челюсть.





Сегодня на место раскопок прибыли представители Новосибирской епархией РПЦ — они освятили место, где работают учёные. Как сообщил корреспонденту НГС руководитель группы археологов Сергей Колонцев, территория раскопок превышает 2 тысячи кв. м. На этом месте стоял храм села Кривощёково, которое позднее вошло в состав левобережной части Новосибирска, а ещё раньше тут хоронили местных жителей.





Новосибирская епархия РПЦ освятила начало раскопок, связанных с фундаментом старинной церкви





Памятный крест устанавливали краеведы, прямо на фундаменте Никольской церкви





Руководитель группы археологов Сергей Колонцев демонстрирует первые находки





«Это примерно несколько дачных участков. Мы ждали не только освящения, но и прибытия инструментов и можем приступать к работе», — пояснил Колонцев.





На месте раскопок археологи обнаружили человеческий череп





А в другом месте — нижнюю челюсть





Сегодня археологи начали проводить первые раскопки на участке. Они планируют продолжать их до конца октября.





Кости здесь находили и раньше — во время строительства Никольской церкви в 1881 году





Помимо человеческих костей археологи находят кирпичи и металлические предметы





В конце августа археологи СО РАН и Новосибирская митрополия Русской православной церкви объявили о поиске добровольцев, которые будут помогать в раскопке одной из первых церквей Новосибирска. Остатки фундамента церкви были найдены в том месте, где должны построить четвертый мост через Обь.







Продолжать работы археологи планируют до конца октября. Всё это время они будут жить тут же в передвижных вагончиках





Археологи надеются, что власти разместят на территории павильоны с экспозициями результатов раскопок





Прошлым летом новосибирские археологи начали раскопки памятника археологии «Турист-2» возле строящегося микрорайона «Европейский берег» на берегу Оби — они также находили на месте человеческие черепа и кости животных.