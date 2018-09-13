Торговые сети объявили о сборе предзаказов на новый iPhone
Новосибирцы смогут оставить предзаказ на новые iPhone 21 сентября — об этом заявили торговые сети.
Apple презентовала новые модели iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr накануне, 12 сентября.
«Объединённая компания "Связной | Евросеть" начнёт принимать предварительные заказы на новинки Apple — iPhone Xs и iPhone Xs Max — начиная с 21 сентября. Предзаказ на новые модели смартфонов Apple начнётся во всех городах присутствия компании "Связной | Евросеть"», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе сети со ссылкой на старшего вице-президента компании Дагмару Иванову.
В пресс-службе группы «М.Видео — Эльдорадо» также подтвердили, что предзаказ можно будет сделать с 21 сентября.
«21 сентября будет доступен предзаказ в магазинах и на сайте обеих сетей. Уже сейчас есть на сайте промо-страница, где можно ознакомится с моделями, техническим характеристиками и 21-го числа будет открыт предзаказ, можно будет сделать предоплату и забрать смартфон в назначенную дату — не ранее 28 сентября», — пояснили в пресс-службе.
При этом продажи iPhone Xs и iPhone Xs Max начнутся 28 сентября — в этот день можно будет забрать заказанные телефоны. iPhone Xr начнут продавать в октябре.
Стоимость iPhone Xs в «Связном | Евросети» составит от
На сайте «М.Видео» стоимость iPhone Xs начинается от
Предзаказы на новые модели открывает не только компания Apple: в феврале так же поступила Samsung, выпустившая смартфоны Galaxy S9 и S9+.
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Елена Громкова
Скриншот apple.com