Езжайте по трамвайным рельсам: энергетики раскопают улицу Сибиряков-Гвардейцев
В выходные новосибирские коммунальщики начнут ремонт теплотрассы на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе города.
Из-за ремонта нечётную сторону улицы перекроют.
«В связи с заменой участка трубопровода с 00:00 часов 15 сентября до 04:00 часов 16 сентября у дома
Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.
Также сейчас остаются перекопанными улицы Ватутина и Ипподромская, а также площадь Маркса. Здесь коммунальщики также сузили дорогу.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Скриншот yandex.ru/maps (1), схема предоставлена СГК (2)