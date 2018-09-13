Езжайте по трамвайным рельсам: энергетики раскопают улицу Сибиряков-Гвардейцев

Коммунальщики сузят улицу из-за ремонта теплотрассы
Коммунальщики сузят улицу из-за ремонта теплотрассы

В выходные новосибирские коммунальщики начнут ремонт теплотрассы на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе города.


Из-за ремонта нечётную сторону улицы перекроют.


«В связи с заменой участка трубопровода с 00:00 часов 15 сентября до 04:00 часов 16 сентября у дома № 51/2 по улице Сибиряков-Гвардейцев будет ограничено движение автотранспорта. Из-за сужения движение по нечетной стороне улицы будет организовано по трамвайным путям», — сообщили корреспонденту НГС пресс-центре СГК.


Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.


Схема сужения проезжей части
Схема сужения проезжей части


Также сейчас остаются перекопанными улицы Ватутина и Ипподромская, а также площадь Маркса. Здесь коммунальщики также сузили дорогу. 

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