В Новосибирск вернётся тёплая погода

Тёплый фронт придёт в Новосибирск с Урала и Скандинавии

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей Новосибирска в конце рабочей недели и в выходные: в город придёт тёплый атмосферный фронт с дождями.







«Входим в тёплую воздушную массу. Будет постепенно теплеть, тепло идёт с запада. Заморозков мы больше не ожидаем. Будет комфортная температура, но ветрено. Остаётся вероятность осадков. С западных районов начинает смещаться тёплый фронт, с которым идёт дождь. Начнётся потепление. Основной циклон смещается к нам из районов Скандинавии, через Новую Землю, с Северного Урала. От него серия тёплых фронтов распространяется на Новосибирскую область», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.





Согласно прогнозу, сегодня днём, 14 сентября, в Новосибирске местами пройдёт небольшой дождь. Будет дуть юго-западный и западный ветер. Ночью его скорость составит 3–8 м/с, днём — 7–12 м/с. Местами возможны порывы до 17 м/с. Температурный фон сегодня днём составит +16…+18 градусов.





«15 сентября вероятен небольшой дождь ночью, днём — без осадков. Западный ветер ночью от 8–13 до 18 м/с, днём — от 5–10 до 15 м/с. Температура ночью +10…+12 градусов, днём +17…+19 градусов. 16 сентября тоже вероятность дождя остаётся, в отдельных районах небольшой дождь. Ветер западный 5–10 м/с. Температура ночью +8…+10, днём +15…+17 градусов», — сообщила Марина Виноградова.





Ещё до первых серьёзных заморозков городские власти сообщили о том, что скоро в домах новосибирцев дадут отопление — это может случиться в ближайшие дни. Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

