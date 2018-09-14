В Новосибирск вернётся тёплая погода

Тёплый фронт придёт в Новосибирск с Урала и Скандинавии
Тёплый фронт придёт в Новосибирск с Урала и Скандинавии

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей Новосибирска в конце рабочей недели и в выходные: в город придёт тёплый атмосферный фронт с дождями.


«Входим в тёплую воздушную массу. Будет постепенно теплеть, тепло идёт с запада. Заморозков мы больше не ожидаем. Будет комфортная температура, но ветрено. Остаётся вероятность осадков. С западных районов начинает смещаться тёплый фронт, с которым идёт дождь. Начнётся потепление. Основной циклон смещается к нам из районов Скандинавии, через Новую Землю, с Северного Урала. От него серия тёплых фронтов распространяется на Новосибирскую область», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


Согласно прогнозу, сегодня днём, 14 сентября, в Новосибирске местами пройдёт небольшой дождь. Будет дуть юго-западный и западный ветер. Ночью его скорость составит 3–8 м/с, днём — 7–12 м/с. Местами возможны порывы до 17 м/с. Температурный фон сегодня днём составит +16…+18 градусов.


«15 сентября вероятен небольшой дождь ночью, днём — без осадков. Западный ветер ночью от 8–13 до 18 м/с, днём — от 5–10 до 15 м/с. Температура ночью +10…+12 градусов, днём +17…+19 градусов. 16 сентября тоже вероятность дождя остаётся, в отдельных районах небольшой дождь. Ветер западный 5–10 м/с. Температура ночью +8…+10, днём +15…+17 градусов», — сообщила Марина Виноградова.


Ещё до первых серьёзных заморозков городские власти сообщили о том, что скоро в домах новосибирцев дадут отопление — это может случиться в ближайшие дни. Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

Прочтений: 5819

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено