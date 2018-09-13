Потопа не будет: рабочие после скандала залатали крышу огромной больницы (обновлено)

Риска затопленных операционных больше нет — рабочие ускорили ремонт после публикации на НГС

Рабочие ускорили ремонт крыши нейрохирургического центра в Новосибирске — ранее главный врач предупреждал, что из-за неё может случиться «колоссальный скандал» и прохудившаяся крыша затопит операционные.







«После освещения проблемы в СМИ подрядная организация интенсивно взялась за выполнение работ, и в вечер последнего дня срока они были завершены. В настоящее время к качеству результата выполненной работы ФЦН (федеральный центр нейрохирургии. — М.М.) претензий не имеет», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе центра.







Главный врач учреждения Джамиль Рзаев забил тревогу в конце августа. По его словам, рабочие затянули сроки ремонта крыши — из-за этого вода могла протечь прямо в операционные и лечение больных пришлось бы остановить.







«Большая больница, [в которой] от 20 до 30 сложнейших операций в день проходит, люди со всей страны к нам приезжают. И мы сейчас реально стоим перед угрозой, что мы эту деятельность заканчиваем. У нас есть очень высокая вероятность развития событий по катастрофическому типу. Скандал колоссальный», — заявлял руководитель.







Строители, в свою очередь, утверждали, что опасения напрасны.







Дополнение: генеральный директор компании «Регионстройсервис» (субподрядчик, ответственный за ремонт) Алексей Мишин заверил, что в затянувшемся ремонте нет вины строителей. Он уточнил, что его компания уже сделала более миллиона квадратных метров таких кровель.





«Мы завезли 15-18 августа материалы, учитывайте сезонность, это чудо! Но были дожди, полностью выполнены работы были за 4 дня, а не потому что вы вместе с главврачом подняли скандал! Всё в рамках контракта», — рассказал директор, подчеркнув, что ещё не получил денег за работу на объекте.







Сегодня также стало известно, что после новости на НГС в новосибирской школе отменили третью смену — за один день там поменяли расписание и нашли кабинеты. Как рассказывала директор школы, уроки поздно вечером проводили для вторых и третьих классов из-за того, что в школе не хватает места для всех учеников.

