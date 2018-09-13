Сотня новосибирцев пришла почтить память участников битвы, воспетой в известной песне
Сегодня, 13 сентября, в Кировском районе Новосибирска прошёл митинг-реквием, посвящённый 75-летней годовщине битвы на безымяной высоте 224,1 в деревне Рубеженка в Калужской области.
В ночь с 13 на 14 сентября 1943 года штурмовой группе было поручено взять стратегически важную высоту, с которой открывался путь на осажденный город Рославль. Бой длился восемь часов. Группе из 18 бойцов удалось уничтожить до 100 гитлеровцев.
Рядовой Герасим Лапин был найден наступающими советскими бойцами среди тел, оправился от ран и вновь воевал в составе 139-й дивизии. По информации Новосибирской книги памяти, после войны Лапин вернулся в родной Донецк.
Сержант Константин Власов попал в плен, в ноябре 1943 года бежал и добрался до партизанского отряда «Мститель», где продолжил войну. В июне 1944 года получил тяжелое ранение в полость груди и живота, но выжил, а после войны отбывал заключение уже в СССР как побывавший в немецком плену. Позже вернулся в Новосибирск, где работал на металлургическом заводе. Похоронен Константин Власов на Заельцовском кладбище.
В мае 2015 года Константину Власову поставили памятник.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова