Сотня новосибирцев пришла почтить память участников битвы, воспетой в известной песне

Цветы возложили к стеле «Звезда» на улице Сибиряков-Гвардейцев





Сегодня, 13 сентября, в Кировском районе Новосибирска прошёл митинг-реквием, посвящённый 75-летней годовщине битвы на безымяной высоте 224,1 в деревне Рубеженка в Калужской области.





В битве на безымяной высоте участвовали 18 человек. По информации Новосибирской книги памяти, 17 из них были новосибирцами, а 10 — работали на заводе «Сибметаллстрой» (сейчас «Сибсельмаш»). В битве выжили только двое — Константин Власов и Герасим Лапин





На митинге выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть





На митинге собралось больше 100 человек, рассказали в центре «Молодёжный» Кировского района (один из организаторов акции)





Цветы возлагали школьники, труженики тыла Великой Отечественной войны, а также один участник войны, также на акцию приехали жители Новосибирской области, уточнили в центре «Молодёжный»





Битве посвящена известная песня «На безымяной высоте» на слова Михаила Матусовского. Правда, в его тексте звучит «нас оставалось только трое из восемнадцати ребят», а не двое





В ночь с 13 на 14 сентября 1943 года штурмовой группе было поручено взять стратегически важную высоту, с которой открывался путь на осажденный город Рославль. Бой длился восемь часов. Группе из 18 бойцов удалось уничтожить до 100 гитлеровцев.





Рядовой Герасим Лапин был найден наступающими советскими бойцами среди тел, оправился от ран и вновь воевал в составе 139-й дивизии. По информации Новосибирской книги памяти, после войны Лапин вернулся в родной Донецк.





Сержант Константин Власов попал в плен, в ноябре 1943 года бежал и добрался до партизанского отряда «Мститель», где продолжил войну. В июне 1944 года получил тяжелое ранение в полость груди и живота, но выжил, а после войны отбывал заключение уже в СССР как побывавший в немецком плену. Позже вернулся в Новосибирск, где работал на металлургическом заводе. Похоронен Константин Власов на Заельцовском кладбище.





В мае 2015 года Константину Власову поставили памятник.