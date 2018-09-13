Возле ЦУМа начали рубить последние деревья

С утра у ЦУМа вырубают деревья





Возле новосибирского ЦУМа вырубают последние деревья со стороны проспекта Димитрова — здесь построят парковку.





«На этот год это последний участок. Мы просто продолжили работы. Думали, на следующий год закончить, но финансирование изменилось и поэтому решили закончить в этом году. <…> То, что за проездом — до границы земельного участка, мы в этом году не трогаем. Вырубаем всё до асфальтированной территории нашей — до выезда, который там есть», — рассказал корреспонденту НГС заместитель директора по эксплуатации УК «Сибирь-Актив» Олег Малышев, представляющий собственника участка.





На этом участке продолжат строить парковку





Вырубку деревьев планируют закончить уже сегодня, а полностью заасфальтировать площадку — на следующей неделе. Как ранее пояснили в мэрии, всего здесь будет снесено 44 дерева и кустарника, 8 квадратных метров порослевой растительности и 80 квадратных метров газона.







Собственник участка пояснил, что в этом году какая-либо вырубка проводиться здесь больше не будет





Работа по строительству парковки возле ЦУМа началась в конце августа — ради неё тут решили вырубить небольшую рощу. На прошлой неделе в мэрии сообщили, что собственник участка согласовал работы и заплатил за вырубку в бюджет города 275 тысяч рублей.