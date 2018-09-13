Школы начали требовать с родителей письменное согласие на изучение русского языка
В этом году новосибирские школы получили указание брать с родителей письменное согласие на изучение родного языка, в том числе русского.
Одна из читательниц прислала в редакцию НГС фото документального согласия из школы
Заявление предполагает согласие родителей на то, чтобы их ребёнок изучал «родной язык и родную литературу». В скобках указано, что родной язык — русский.
Директор школы № 45 Елена Садковская сообщила, что такие заявление в образовательной программе были уже давно, но с этого года их заполнение стало обязательным вне зависимости от того, какой язык для ребёнка родной.
Директор пояснила, что родной язык — это необязательно русский, а заявления нужны, чтобы изучить потребность в изучении других языков в качестве родного.
«Если люди живут в Республике, предположим, Тыва они же могут выбрать другой язык, или в Хакасии. У нас на нашей территории второй язык — это в любом случае русский язык. Но, может, родители хотят какой-то другой язык народов России. Поэтому эти заявления выданы — для выбора языка», — подчеркнула Елена Садовская.
При этом изучение русского языка остаётся обязательным в школьной программе. Также Елена Садовская отметила, что родители в школе
Директор гимназии
«Сейчас это обязательно, и мы это разворачиваем всё», — рассказал Сергей Бегунов.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова (1), предоставлено читательницей НГС (2)