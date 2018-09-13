У кинотеатра Маяковского припарковали двухэтажные «Жигули»
На площадке перед кинотеатром имени Маяковского в центре Новосибирска появился необычный арт-объект — двухэтажные «Жигули».
Фотографию необычной машины в редакцию НГС прислал читатель Евгений.
«Это подготовка к фестивалю граффити, который пройдёт 22 сентября. Фестиваль граффити проводит наш молодёжный центр "Альтаир". И вот для фестиваля туда пригнали эту машину. Сейчас там уже вторая стоит. Это машины "Гаража 54", будут ещё частные машины и другие арт-объекты», — пояснила корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. Она добавила, что во время фестиваля эти машины распишут граффити.
В конце августа на стене кинотеатра Маяковского появилась другая необычная инсталляция — человек в инвалидной коляске, который запускает в небо модель самолёта.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/club124648791