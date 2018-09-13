В Новосибирске появилась улица с 7 километрами ровного асфальта

Ремонт на Первомайской сделали по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги»





В Новосибирске закончился ремонт дороги на улице Первомайской — чиновники теперь приводят её в пример другим объектам, которые ремонтируют по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» (БКД).







На Первомайской появилась новая дорожная разметка





«Это самый большой объект у нас в городе по программе БКД, — заявил сегодня мэр Анатолий Локоть. — Есть небольшие шероховатости, но подрядчик видит сегодня, как простыми способами эти шероховатости все убрать и привести окончательно в соответствие с сегодняшними нормами. Многие решения, которые здесь применены, мне кажется, можно взять за основу для примера использования этого опыта в дальнейшем для развития программы БКД у нас в городе Новосибирске».







Вдоль проезжей части появились пешеходные ограждения





Дорожники занялись прилегающей территорией. «Не просто там подмели, украсили. Но сделали плитку, поставили новые скамейки. Это, я считаю, один из идеальных примеров, которые можно всем показывать, — как надо подходить к комплексному выполнению работ», — подчеркнул врио министра транспорта Анатолий Костылевский.







Вдоль Первомайской сделали новые тротуары и поставили лавочки





На ремонт автомобильной дороги по улице Первомайской на участке от Бердского шоссе до ООТ «Солнечная» в Первомайском районе потратили 267,09 миллиона рублей. Протяжённость участка — 7,7 км.







На Первомайской установили 8 светофорных объектов





По информации подрядчика ООО «Дорсиб плюс», кроме нового асфальта на улице появилось 8 новых светофорных объектов, частично заменён бортовой камень, отремонтированы тротуары и островки безопасности.





Протяжённость улицы Первомайской — больше 7 километров





Также здесь нанесли новую разметку и восстановили дорожные знаки. Кроме того, вдоль дороги восстановили газон — это сделано так, чтобы во время дождя землю не вымывало на проезжую часть.





Ремонт дороги обошёлся в 267 миллиона рублей





Пока в городе сдали 6 участков, ремонтируемых по федеральной программе БКД, всего их — 15. «У нас два объекта в заключительной стадии — Димитровский мост и Красный проспект», — уточнил мэр Анатолий Локоть.