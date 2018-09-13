В новосибирской школе отменили третью смену после публикации НГС

Для младшеклассников, которые учились в третью смену, нашли два кабинета в средней школе
Для младшеклассников, которые учились в третью смену, нашли два кабинета в средней школе

В школе № 207 на «Родниках» в Калининском районе Новосибирска отменили третью смену — за один день в школе поменяли расписание и нашли кабинеты.


Третью смену в 207-й школе ввели с начала учебного года — она начиналась с 15:00, а заканчивалась в 19:00. По словам её директора Валентины Вержук, последние уроки проводили для вторых и третьих классов из-за того, что в школе не хватает места. Здание рассчитано на 840 человек, тогда как обучать приходится более 2 тысяч детей. Все они — жители микрорайона. 


На следующий день после публикации заметки на НГС, 12 сентября, в школе третью смену отменили. Об этом корреспонденту НГС рассказала Валентина Вержук.


«Отменили, потому что в среднем звене нашли классы и перевели их (вторые и третьи классы. — К.Ш.) во вторую смену, там два кабинета отдали под начальную школу. Департамент помог нам это сделать, большое им спасибо», — пояснила директор и добавила, что последние уроки второй смены теперь заканчиваются в 18:10.


Перед началом учебного года начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев отмечал, что в Новосибирске нет школ, которые учат детей в три смены


В пресс-центре мэрии в ответ на запрос корреспонденту НГС объяснили, что на прошлой неделе в департамент образования обратились родители школьников с жалобой на дополнительную смену. «Специалистами департамента образования проведено изучение фактов с выездом в учреждение, в ходе которого руководителю даны рекомендации по рациональному использованию учебных площадей и организации образовательного процесса в соответствии с нормами СанПиН», — сообщили в мэрии.


В городе было несколько ситуаций, когда в школах планировали ввести третью смену. Так, в июне родители учеников школы № 51 в «Стрижах» пожаловались президенту Владимиру Путину на планы руководства ввести третью смену — после этого мэрия одобрила проект пристройки к ней. А весной прошлого года «промежуточная смена» появилась в школе № 86 на «Чистой Слободе» — спустя несколько дней после жалоб родителей её отменили.

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