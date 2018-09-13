Квартира кормит: новосибирцы назвали доход от аренды верным способом не умереть от голода на пенсии

Для пенсионеров деньги арендаторов могут составлять большую часть ежемесячного дохода
Для пенсионеров деньги арендаторов могут составлять большую часть ежемесячного дохода


37% новосибирцев в возрасте от 18 до 45 лет, принявших участие в опросе портала N1.RU «ВКонтакте», уверены, что сдача в аренду квартиры — единственный способ не умереть с голоду в старости. Ещё 27% при этом, хотя и считают такую идею отличной, не верят, что им удастся обзавестись недвижимостью для аренды.


Равное число участников опроса, по 18%, либо вообще не задаются вопросом дохода в старости, либо планируют взять кредит на квартиру для сдачи в аренду после выплаты уже существующей ипотеки.


Руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва подтвердила, что сдача недвижимости в аренду — самый популярный пассивный доход не только в России, но и во всём мире.


Квартира кормит: новосибирцы назвали доход от аренды верным способом не умереть от голода на пенсии


«Инвестиции в жилую недвижимость наиболее выгодны в популярных туристических местах, — при этом заметила она. — А в Новосибирске для сдачи в аренду перспективнее всего микрорайоны вблизи крупных вузов».


Студенты достаточно сильно влияют на доходы новосибирских рантье: из-за начала учебного года, в частности, они подняли цены на аренду на 7–13%.


Будущая пенсия в последнее время всерьёз волнует россиян: в Новосибирске и других городах продолжаются протесты против пенсионной реформы, в минувшее воскресенье часть участников одного из них оказалась задержана.

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