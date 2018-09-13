Квартира кормит: новосибирцы назвали доход от аренды верным способом не умереть от голода на пенсии
37% новосибирцев в возрасте от 18 до 45 лет, принявших участие в опросе портала N1.RU «ВКонтакте», уверены, что сдача в аренду квартиры — единственный способ не умереть с голоду в старости. Ещё 27% при этом, хотя и считают такую идею отличной, не верят, что им удастся обзавестись недвижимостью для аренды.
Равное число участников опроса, по 18%, либо вообще не задаются вопросом дохода в старости, либо планируют взять кредит на квартиру для сдачи в аренду после выплаты уже существующей ипотеки.
Руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва подтвердила, что сдача недвижимости в аренду — самый популярный пассивный доход не только в России, но и во всём мире.
«Инвестиции в жилую недвижимость наиболее выгодны в популярных туристических местах, — при этом заметила она. — А в Новосибирске для сдачи в аренду перспективнее всего микрорайоны вблизи крупных вузов».
Студенты достаточно сильно влияют на доходы новосибирских рантье: из-за начала учебного года, в частности, они подняли цены на аренду на 7–13%.
Будущая пенсия в последнее время всерьёз волнует россиян: в Новосибирске и других городах продолжаются протесты против пенсионной реформы, в минувшее воскресенье часть участников одного из них оказалась задержана.
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Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой, инфографика N1.RU