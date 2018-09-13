Квартира кормит: новосибирцы назвали доход от аренды верным способом не умереть от голода на пенсии

Для пенсионеров деньги арендаторов могут составлять большую часть ежемесячного дохода





37% новосибирцев в возрасте от 18 до 45 лет, принявших участие в опросе портала N1.RU «ВКонтакте», уверены, что сдача в аренду квартиры — единственный способ не умереть с голоду в старости. Ещё 27% при этом, хотя и считают такую идею отличной, не верят, что им удастся обзавестись недвижимостью для аренды.







Равное число участников опроса, по 18%, либо вообще не задаются вопросом дохода в старости, либо планируют взять кредит на квартиру для сдачи в аренду после выплаты уже существующей ипотеки.







Руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва подтвердила, что сдача недвижимости в аренду — самый популярный пассивный доход не только в России, но и во всём мире.











«Инвестиции в жилую недвижимость наиболее выгодны в популярных туристических местах, — при этом заметила она. — А в Новосибирске для сдачи в аренду перспективнее всего микрорайоны вблизи крупных вузов».







Студенты достаточно сильно влияют на доходы новосибирских рантье: из-за начала учебного года, в частности, они подняли цены на аренду на 7–13%.







Будущая пенсия в последнее время всерьёз волнует россиян: в Новосибирске и других городах продолжаются протесты против пенсионной реформы, в минувшее воскресенье часть участников одного из них оказалась задержана.

