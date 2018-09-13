Прокуратура наказала пилотов, которые почти час не выходили на связь с диспетчером
Западно-Сибирская транспортная прокуратура вынесла предупреждение авиакомпании, пилоты которой долго не выходили на связь с диспетчером.
По информации транспортной прокуратуры, инцидент произошёл на борту самолёта Boeing 737-800, который летел из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский, вечером 4 июня этого года.
«Происшедшее стало возможным в результате нарушения экипажем требований воздушного законодательства: в целях создания для себя комфортных условий во время доклада старшего бортпроводника об обстановке в пассажирском салоне экипаж (КВС, второй пилот) сняли гарнитуры и уменьшили громкость спикерфонов до минимальной. Посадка в аэропорту назначения произошла благополучно, пассажиры рейса не пострадали, воздушное судно повреждений не получило», — сообщили в пресс-центре региональной транспортной прокуратуры.
Прокуратура проверила этот случай и направила гендиректору авиакомпании представление об устранении нарушений законодательства о безопасности полетов.
«Информация о случившемся поступила от авиадиспетчера, который пытался связаться с экипажем и зафиксировал отсутствие связи с экипажем. В течение 50 минут они не выходили на связь.
Это единичный случай за 10 лет, это точно.
К авиакомпании у нас претензий нет, только к экипажу. Экипаж уже понёс дисциплинарное наказание и соответствующие выводы авиакомпания сделала <…>. Авиакомпания сделала выводы в отношении лиц и дальнейшая их карьера под вопросом», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, не сообщив название авиакомпании.
В конце июня стала известна причина незапланированного приземления рейса компании «Аэрофлот» Москва — Томск — тогда в самолёте прорвало трубу, и вода полилась в салон.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова