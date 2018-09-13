В ГИБДД рассказали о последствиях ДТП на Красном проспекте: травмы получили три пешехода

На месте аварии работали врачи скорой помощи
На месте аварии работали врачи скорой помощи


Вечером 12 сентября на Красном проспекте в центре Новосибирска водитель автомобиля Toyota Camry сбила трёх девушек, переходивших дорогу.


ДТП случилось в 20:59 недалеко от дома № 50 на Красном проспекте.


«Женщина 1978 года рождения на автомобиле Toyota Camry следовала по Красному проспекту со стороны Ядринцевской в сторону Фрунзе. В пути следования она совершила наезд на трёх пешеходов, которые переходили проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков, добавив, что пострадавшие переходили дорогу перед пешеходным переходом.


По словам инспектора, травмы получили три пешехода: у девушки 1994 года рождения ушиб левой голени и поясницы, вторая девушка госпитализирована с переломами, а у третьей ушибы мягких тканей лица и предплечья.


«Один человек госпитализирован, двое отпущены после медицинского осмотра», — добавил Владислав Савченков.


В понедельник на Бердском шоссе автомобиль Lexus RX330 насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

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