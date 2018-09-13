В ГИБДД рассказали о последствиях ДТП на Красном проспекте: травмы получили три пешехода
Вечером 12 сентября на Красном проспекте в центре Новосибирска водитель автомобиля Toyota Camry сбила трёх девушек, переходивших дорогу.
ДТП случилось в 20:59 недалеко от дома
«Женщина 1978 года рождения на автомобиле Toyota Camry следовала по Красному проспекту со стороны Ядринцевской в сторону Фрунзе. В пути следования она совершила наезд на трёх пешеходов, которые переходили проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков, добавив, что пострадавшие переходили дорогу перед пешеходным переходом.
По словам инспектора, травмы получили три пешехода: у девушки 1994 года рождения ушиб левой голени и поясницы, вторая девушка госпитализирована с переломами, а у третьей ушибы мягких тканей лица и предплечья.
«Один человек госпитализирован, двое отпущены после медицинского осмотра», — добавил Владислав Савченков.
В понедельник на Бердском шоссе автомобиль Lexus RX330 насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото Марии Морсиной