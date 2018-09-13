Новосибирские работодатели готовы увольнять сотрудников за репосты в соцсетях

Излишняя активность в соцсетях может обернуться для новосибирцев потерей работы
Излишняя активность в соцсетях может обернуться для новосибирцев потерей работы

Портал по поиску работы Зарплата.ру расспросил новосибирских работодателей о том, готовы ли они увольнять работников за чрезмерную активность в соцсетях.


«По полученным данным, половина работодателей интересуются соцсетями сотрудников только на этапе рассмотрения их в качестве кандидатов на вакантные места, а 28% респондентов всегда просматривают странички своих работников. Только 22% представителей компаний Новосибирска никак не отслеживают поведение сотрудников в социальных сетях», — приводят итоги опроса специалисты портала.


При этом 46% опрошенных признались, что не возьмут на работу подходящего кандидата, если увидят у него противоречивые посты. 45% работодателей отметили, что соцсети важны, но решающими остаются впечатления от личной встречи с соискателем.


9% представителей новосибирских компаний считают, что посты в социальных сетях не играют никакой роли на этапе рассмотрения кандидата.


«В то же время 22% новосибирцев уверены, что работодатели не мониторят их социальные сети, а 40% опрошенных считают, что это происходит только на этапе рассмотрения резюме. Треть горожан отметили, что работодатели просматривают странички работников постоянно. 8% респондентов не зарегистрированы в социальных сетях и не думают об этом», — отмечают аналитики Зарплата.ру.


Кроме того, 36% опрошенных признались, что не задумываются о том, как скажутся их посты в соцсетях на отношениях с работодателем. 29% опрошенных стали задумываться об этом только недавно, а 35% всегда фильтровали информацию. Всего 3% соискателей рассказали, что у них случались конфликты с начальством из-за постов или репостов в соцсетях.


21% новосибирских работодателей признались, что готовы уволить своих сотрудников из-за постов в социальных сетях.


«5% [работодателей] рассказали, что в их компании такое уже случалось. 42% работодателей готовы составить серьезный разговор с сотрудником, поведение которого в соцсетях их не устроит. Треть представителей компаний Новосибирска не обращают внимание на неоднозначные посты или репосты своих работников», — добавили аналитики.


Недавно портал по поиску работы Зарплата.ру изучил отношение новосибирцев к переезду в другую страну ради работы.

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