На проезде Энергетиков появились новые пешеходные ограждения

Приём работ на проезде Энергетиков и Димитровском мосту намечен на 25 сентября





На остановке «Лесоперевалка» на проезде энергетиков в Ленинском районе Новосибирска установили металлические пешеходные ограждения.







По наблюдениям корреспондента НГС, ограждения появились при движении с правого берега в сторону площади Энергетиков.







В середине июля в ОАО «Новосибирскавтодор» отчитались о ремонте Димитровского моста — дорожники уже убрали колею, из-за которой часто случались ДТП. Ремонт идёт по проекту «Безопасные и качественные дороги».





Согласно информации мэрии, сегодня на большей части дорог ремонт уже почти закончен. Приём работ на Димитровском мосту и проезде Энергетиков запланирован на 25 сентября.

