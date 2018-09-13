На проезде Энергетиков появились новые пешеходные ограждения

Приём работ на проезде Энергетиков и Димитровском мосту намечен на 25 сентября
Приём работ на проезде Энергетиков и Димитровском мосту намечен на 25 сентября


На остановке «Лесоперевалка» на проезде энергетиков в Ленинском районе Новосибирска установили металлические пешеходные ограждения.


По наблюдениям корреспондента НГС, ограждения появились при движении с правого берега в сторону площади Энергетиков.


В середине июля в ОАО «Новосибирскавтодор» отчитались о ремонте Димитровского моста — дорожники уже убрали колею, из-за которой часто случались ДТП. Ремонт идёт по проекту «Безопасные и качественные дороги».


Согласно информации мэрии, сегодня на большей части дорог ремонт уже почти закончен. Приём работ на Димитровском мосту и проезде Энергетиков запланирован на 25 сентября.

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