Водитель сбил девушку на Красном проспекте
ДТП с пешеходом произошло сегодня вечером в 21:00 около дома
«Сбили девушку-пешехода, напротив "Рок Сити" <…> Не могла встать, но без крови», — передает корреспондент НГС с места аварии.
По словам корреспондента НГС, девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили факт аварии, добавив, что подробности произошедшего сейчас устанавливаются.
«Сбит пешеход. По данному адресу выехал экипаж для установления обстоятельств происшествия. Водитель на месте, пешеход жив», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
На прошлой неделе в один день под колеса автомобилей попали сразу три женщины — две из них получили серьёзные травмы.
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Елизавета Милованова
Фото Марии Морсиной