Водитель сбил девушку на Красном проспекте

С девушкой сейчас врачи скорой помощи

ДТП с пешеходом произошло сегодня вечером в 21:00 около дома № 48 на Красном проспекте в центре Новосибирска. На месте работает автомобиль скорой помощи.







«Сбили девушку-пешехода, напротив "Рок Сити" <…> Не могла встать, но без крови», — передает корреспондент НГС с места аварии.







По словам корреспондента НГС, девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.





В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили факт аварии, добавив, что подробности произошедшего сейчас устанавливаются.







«Сбит пешеход. По данному адресу выехал экипаж для установления обстоятельств происшествия. Водитель на месте, пешеход жив», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МВД по Новосибирской области.







На прошлой неделе в один день под колеса автомобилей попали сразу три женщины — две из них получили серьёзные травмы.