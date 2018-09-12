Водитель сбил девушку на Красном проспекте

С девушкой сейчас врачи скорой помощи
С девушкой сейчас врачи скорой помощи

ДТП с пешеходом произошло сегодня вечером в 21:00 около дома № 48 на Красном проспекте в центре Новосибирска. На месте работает автомобиль скорой помощи.


«Сбили девушку-пешехода, напротив "Рок Сити" <…> Не могла встать, но без крови», — передает корреспондент НГС с места аварии.


По словам корреспондента НГС, девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 


В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили факт аварии, добавив, что подробности произошедшего сейчас устанавливаются.


«Сбит пешеход. По данному адресу выехал экипаж для установления обстоятельств происшествия. Водитель на месте, пешеход жив», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МВД по Новосибирской области.


На прошлой неделе в один день под колеса автомобилей попали сразу три женщины — две из них получили серьёзные травмы.

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