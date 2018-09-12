«Дорого содержать»: у дома в Новосибирске замуровали лестницу

Председатель утверждает, что сделал это из-за её аварийного состояния

Жители дома № 2 на улице Лазурная в микрорайоне МЖК в Октябрьском районе Новосибирска недавно лишились одного из трёх спусков к дороге — его просто замуровал жилищно-строительный кооператив «Восточный», который обслуживает дом.







«Был заблокирован проход к лестнице между подъездами 8 и 9 для спуска от дома на тротуар вдоль дороги. Был привезен откуда-то бетонный блок, перегорожена большая часть прохода, а остатки прохода заложили камнями, содранными с соседних бетонных блоков, являющихся декоративной отделкой, и сверху заложен бордюрным камнем, являющимся ранее первой ступенькой прохода к лестнице», — написала в редакцию НГС местная жительница Ольга Комарова.







По словам Ольги Комаровой, этой лестницей жители пользовались больше 30 лет и блокировать проход председатель ЖСК «Восточный» не только не имел права, но не следил за лестницей, поэтому она стала опасной.







«Лестница пришла в упадок в период правления нынешнего председателя, зимой не убиралась от снега, летом от мусора. Предыдущий председатель содержал не только лестницу в полном порядке зимой и летом, но и прилегающую к дому территорию, высаживал деревья и убирал мусор», — пояснила в своем письме Ольга Комарова.







Теперь, чтобы спуститься по лестнице, нужно преодолеть бетонный забор





Председатель ЖСК «Восточный» Владимир Борода с жителями не согласен — он утверждает, что закрыл лестницу для безопасности. А на ремонт и уборку у организации просто нет средств.







«Сейчас наступил момент, что она нам в принципе не нужна. Она разрушилась, она в аварийном состоянии — это раз. Обслуживать её нам, то есть чистить зимой, не на что. Мы чистили её определенные сроки, но за 2 тысячи никто больше не берётся. <…> А подрядчики за ремонт этой лестницы предложили около 75 тысяч. К сожалению, денег у нас нет, собирать их никто не хочет. А для двух-трёх человек, которые пользуются этой лестницей, конечно, 1200 жителей страдать не должны», — пояснил корреспонденту НГС председатель ЖСК «Восточный» Владимир Борода.







По словам Ольги, несмотря на аварийное состояние, лестницей пользуются многие жители дома





Как рассказал Владимир Борода, из-за перечисленных факторов лестницу решили закрыть, с жителями закрытие не обсуждали, но поднимали вопрос о дополнительной плате на содержание жилья.







«Пожалуйста, пусть собираются и содержат её сами. Эти два подъезда, никаких проблем. А находится она на муниципальной территории, администрация категорически отказалась её обслуживать», — сказал Владимир Борода.





Возмущенные жители недовольны таким решением председателя и написали запросы о нарушении их прав в государственную жилищную инспекцию и городскую прокуратуру.







В конце прошлого года в Новосибирске перекрыли ещё один удобный, но опасный путь — на пути по мосту у жителей улицы Овражной встала бетонная плита.