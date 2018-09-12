«Дорого содержать»: у дома в Новосибирске замуровали лестницу

Председатель утверждает, что сделал это из-за её аварийного состояния
Председатель утверждает, что сделал это из-за её аварийного состояния

Жители дома № 2 на улице Лазурная в микрорайоне МЖК в Октябрьском районе Новосибирска недавно лишились одного из трёх спусков к дороге — его просто замуровал жилищно-строительный кооператив «Восточный», который обслуживает дом.


«Был заблокирован проход к лестнице между подъездами 8 и 9 для спуска от дома на тротуар вдоль дороги. Был привезен откуда-то бетонный блок, перегорожена большая часть прохода, а остатки прохода заложили камнями, содранными с соседних бетонных блоков, являющихся декоративной отделкой, и сверху заложен бордюрным камнем, являющимся ранее первой ступенькой прохода к лестнице», — написала в редакцию НГС местная жительница Ольга Комарова.


По словам Ольги Комаровой, этой лестницей жители пользовались больше 30 лет и блокировать проход председатель ЖСК «Восточный» не только не имел права, но не следил за лестницей, поэтому она стала опасной.


«Лестница пришла в упадок в период правления нынешнего председателя, зимой не убиралась от снега, летом от мусора. Предыдущий председатель содержал не только лестницу в полном порядке зимой и летом, но и прилегающую к дому территорию, высаживал деревья и убирал мусор», — пояснила в своем письме Ольга Комарова.


Теперь, чтобы спуститься по лестнице, нужно преодолеть бетонный забор
Теперь, чтобы спуститься по лестнице, нужно преодолеть бетонный забор


Председатель ЖСК «Восточный» Владимир Борода с жителями не согласен — он утверждает, что закрыл лестницу для безопасности. А на ремонт и уборку у организации просто нет средств.


«Сейчас наступил момент, что она нам в принципе не нужна. Она разрушилась, она в аварийном состоянии — это раз. Обслуживать её нам, то есть чистить зимой, не на что. Мы чистили её определенные сроки, но за 2 тысячи никто больше не берётся. <…> А подрядчики за ремонт этой лестницы предложили около 75 тысяч. К сожалению, денег у нас нет, собирать их никто не хочет. А для двух-трёх человек, которые пользуются этой лестницей, конечно, 1200 жителей страдать не должны», — пояснил корреспонденту НГС председатель ЖСК «Восточный» Владимир Борода.


По словам Ольги, несмотря на аварийное состояние, лестницей пользуются многие жители дома
По словам Ольги, несмотря на аварийное состояние, лестницей пользуются многие жители дома


Как рассказал Владимир Борода, из-за перечисленных факторов лестницу решили закрыть, с жителями закрытие не обсуждали, но поднимали вопрос о дополнительной плате на содержание жилья.


«Пожалуйста, пусть собираются и содержат её сами. Эти два подъезда, никаких проблем. А находится она на муниципальной территории, администрация категорически отказалась её обслуживать», — сказал Владимир Борода.


Возмущенные жители недовольны таким решением председателя и написали запросы о нарушении их прав в государственную жилищную инспекцию и городскую прокуратуру.


В конце прошлого года в Новосибирске перекрыли ещё один удобный, но опасный путь — на пути по мосту у жителей улицы Овражной встала бетонная плита.

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