Еда за три рубля: едим галеты с утра и запекаем салат на вечер — как гурманы

Рассказываем, как приготовить 15 разных завтраков, обедов и ужинов на три тысячи рублей

Не нужно жить на кухне, чтобы каждый день готовить разные и вкусные блюда для всей семьи
Не нужно жить на кухне, чтобы каждый день готовить разные и вкусные блюда для всей семьи


Сегодня заключительный день кулинарного эксперимента Сети городских порталов, в котором мы показываем, как можно разнообразно питаться в рабочие будни и при этом не пропадать у плиты. У нас есть повар-любитель, семья из трех человек и три тысячи рублей, на которые мы готовим 15 разных завтраков, обедов и ужинов. Мы уже пробовали пряную индейку, самый осенний супшаурму по правилам ЗОЖ и даже запекали акулу. Наша героиня Ирина Недосекова поделится сегодня рецептами сладкого завтрака, теплого салата и сезонного рагу.


Завтрак: творожная галета со сливой и корицей


Начинать день со сладкого — не вредно, если десерт сделан из полезных ингредиентов. На завтрак Ирина печёт творожные галеты со сливами. В начинку можно класть любые фрукты, повидло или джем. В остальном вам понадобятся:


  • Творог — 200 граммов;
  • Яйцо — 1 шт;
  • Мука — 1/4 стакана;
  • Начинка (сливы) — 200 граммов;
  • Сметана — столовая ложка;
  • Сода — на кончике ножа;
  • Соль, сахар и ванильный сахар — по вкусу;
  • Корица — для украшения.

Время приготовления: 20 минут.


Еда за три рубля: едим галеты с утра и запекаем салат на вечер — как гурманы


Помойте сливы, удалите косточки и порежьте фрукты дольками. Для теста смешайте творог, яйцо и немного муки, добавьте сахар и соду — она нужна для того, чтобы галеты получились пышными.


Поделите тесто на три части, каждую часть раскатайте в тонкий круг. Выложите в центр начинку и защипните концы галет.


Еда за три рубля: едим галеты с утра и запекаем салат на вечер — как гурманы


Отправьте завтрак на 15 минут в разогретую духовку. Готовые галеты посыпьте корицей и подайте к столу.


Еда за три рубля: едим галеты с утра и запекаем салат на вечер — как гурманы


Обед: куриные бедрышки с тёплым салатом


Запекать на обед придется не только основное блюдо, но и гарнир к нему. В этот раз готовим теплый салат, куда можно пустить все овощи с фамильных плантаций. Солировать всем будет пряная курица по фирменному рецепту Ирины.


Нам понадобится:


  • Бедра куриные — 3 штуки;
  • Помидоры — 1 штука;
  • Баклажаны — 2 штуки;
  • Перцы — 2 штуки;
  • Сыр «Брынза» — 100 граммов;
  • Зелень — по вкусу;
  • Соль, перец, специи — по вкусу.


Время приготовления — 1 час.


Дачные овощи уйдут в теплый салат, для этого их придется запечь в духовке
Дачные овощи уйдут в теплый салат, для этого их придется запечь в духовке


Бедрышки нужно замариновать в специях, мы выбрали карри
Бедрышки нужно замариновать в специях, мы выбрали карри


Сначала займемся салатом: Ирина моет овощи, выкладывает их в посуду для запекания и отправляет на полчаса в духовку. В это время можно замариновать бедра. Под шкурку засуньте веточку петрушки или укропа, чтобы у мяса был пряный вкус. Посыпьте карри или другими любыми специями, которые вам по вкусу, дайте курице постоять 15 минут.


Дальше меняем блюда в духовке: убираем овощи, ставим курицу на 25 минут.


Еда за три рубля: едим галеты с утра и запекаем салат на вечер — как гурманы


Запеченным баклажанам, помидорам и перцам надо немного остыть — так будет легче снять шкурку. Чистим и режем овощи крупными кусками. Укладываем в большую тарелку, сверху крошим брынзу. Солим, перчим, добавляем пару капель масла — и салат можно относить на стол.


Достаем из духовки курицу, раскладываем по тарелкам.


Во время запекания зелень отдала мясу свой пряный аромат. Курица получилась сочной и очень вкусной
Во время запекания зелень отдала мясу свой пряный аромат. Курица получилась сочной и очень вкусной


Еда за три рубля: едим галеты с утра и запекаем салат на вечер — как гурманы


Ужин: осеннее рагу со свининой


Рагу, как и тыквенный суп, называют осенним блюдом, ведь все ингредиенты в нем, кроме мяса, сезонные и дешевые. Готовить рагу легко и быстро. Для ужина нам нужно:


  • Свинина — 300 граммов.;
  • Перцы — 2 штуки;
  • Баклажан — 2 штуки;
  • Картофель — 3 штуки;
  • Морковь — 2 штуки;
  • Лук — 1/2 штуки.


Время приготовления: 30 минут.


Еда за три рубля: едим галеты с утра и запекаем салат на вечер — как гурманы


Овощи помыть и почистить, порезать крупными дольками. Мясо порезать крупными кусочками. Пару минут обжариваем на сковороде лук, затем добавляем к нему свинину и жарим еще 10 минут. После добавляем в сковороду овощи и ждем еще 10 минут, периодически помешивая.


Раскладываем рагу по тарелкам и зовем домашних ужинать.


Еда за три рубля: едим галеты с утра и запекаем салат на вечер — как гурманы


За пять дней нам удалось приготовить 17 блюд: пять разных завтраков, два супа, пять вариаций блюд со свининой, блюда из курицы и индейки, полезные десерты на утро и перед сном. При этом мы не вышли за рамки бюджета. Еще больше интересных и полезных рецептов вы найдете на кулинарных форумах.

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