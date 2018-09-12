«Мерседес» показал новый джип для русской сборки

Mercedes раскрыл изображения нового поколения внедорожника GLE (бывший М-класс), автомобиль получил увеличенную на 80 мм колесную базу и стал просторней в салоне. Внешний вид машины полностью переработан, однако она осталась узнаваемой, в частности сохранились характерные задние стойки кузова. 


«Мерседес» показал новый джип для русской сборки


«Мы ожидаем модель в следующем году, и GLE, и GLS. Модель GLE у нас одна из самых популярных, вот почему их будут производить в России, завод уже построили в Подмосковье. В следующем году автомобили станут сходить с конвейера для продажи», — рассказал НГС директор новосибирского дилерского центра Mercedes «СТС Автомобили» Павел Костенко. 


«Мерседес» показал новый джип для русской сборки


В салоне машина существенно изменилась, здесь новая передняя панель, новая центральная консоль. Большие сдвоенные экраны выполняют роль приборной панели и монитора мультимедийной системы. Второй экран — сенсорный.


«Мерседес» показал новый джип для русской сборки


Это первая модель Mercedes-Benz с гидропневматической подвеской, где каждое колесо управляется отдельно. На бездорожье система может выравнивать положение кузова, а на шоссе — подавлять крены. 


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