Из банка на Богдана Хмельницкого вывели людей: на место выехали пожарные

По предварительной информации, в банке загорелась проводка
По предварительной информации, в банке загорелась проводка

Днём 12 сентября на улице Богдана Хмельницкого, 14 в Калининском районе Новосибирска загорелся офис «Совкомбанка».


Информацией о пожаре с редакцией НГС поделился очевидец.


По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, сотрудники банка самостоятельно эвакуировались из офиса. 


«Вызов поступил, на место выехало подразделение МЧС. Сотрудники отделения банка эвакуировались на улицу. С их слов, внутри банка никого нет. К месту вызова направились электрические сети. По оперативной информации — из электрощитовой пошёл дым», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного МЧС. 


У офиса банка скопилось несколько пожарных машин
У офиса банка скопилось несколько пожарных машин


По информации очевидцев с места событий, сейчас всех сотрудников и посетителей банка вывели на улицу. К офису приехало несколько пожарных машин. 


В 18:28 корреспондент НГС сообщил с места событий, что пожар полностью потушен, но в здании продолжает работать пожарная сигнализация. 


Возгорание потушили, но сигнализация в офисе продолжает работать
Возгорание потушили, но сигнализация в офисе продолжает работать


Вчера крупный пожар произошёл в кафе рядом с Центральным парком. Из-за него весь центр города надолго затянуло дымом, а пожарным пришлось разбирать крышу, чтобы добраться до огня. Редакция НГС вела онлайн-трансляцию с места происшествия. Позже в МЧС назвали причину пожара

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