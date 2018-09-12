Из банка на Богдана Хмельницкого вывели людей: на место выехали пожарные

По предварительной информации, в банке загорелась проводка

Днём 12 сентября на улице Богдана Хмельницкого, 14 в Калининском районе Новосибирска загорелся офис «Совкомбанка».







Информацией о пожаре с редакцией НГС поделился очевидец.







По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, сотрудники банка самостоятельно эвакуировались из офиса.







«Вызов поступил, на место выехало подразделение МЧС. Сотрудники отделения банка эвакуировались на улицу. С их слов, внутри банка никого нет. К месту вызова направились электрические сети. По оперативной информации — из электрощитовой пошёл дым», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного МЧС.





У офиса банка скопилось несколько пожарных машин





По информации очевидцев с места событий, сейчас всех сотрудников и посетителей банка вывели на улицу. К офису приехало несколько пожарных машин.





В 18:28 корреспондент НГС сообщил с места событий, что пожар полностью потушен, но в здании продолжает работать пожарная сигнализация.





Возгорание потушили, но сигнализация в офисе продолжает работать





Вчера крупный пожар произошёл в кафе рядом с Центральным парком. Из-за него весь центр города надолго затянуло дымом, а пожарным пришлось разбирать крышу, чтобы добраться до огня. Редакция НГС вела онлайн-трансляцию с места происшествия. Позже в МЧС назвали причину пожара.

