Проезд в метро по банковским картам станет дешевле на 2 рубля

Акция продлится до конца ноября
Акция продлится до конца ноября

В новосибирском метрополитене на 2 рубля снизился тариф для пассажиров, которые расплачиваются за проезд на турникетах по бесконтактным картам платёжной системы Mastercard. 


«С 13 сентября 2018 года держатели бесконтактных карт Mastercard при оплате проезда непосредственно на турникете метрополитена получат скидку 2 рубля, стоимость проезда составит 18 рублей, — сообщили в новосибирском метрополитене. — Акция продлится до 30 ноября 2018 года». 


Сейчас стоимость проезда в новосибирском метро — 20 рублей. Кроме владельцев Mastercard, сэкономить на метро можно пользователям сетевого тарифа, который запустили летом

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