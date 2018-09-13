«Всё как у зверей»: новосибирский фотограф открыл выставку в Москве

Олег Кугаев в Австралии

Сегодня, 13 сентября, в московском бар-клубе «Свой круг» открывается выставка «Дорогами зверей» новосибирского фотографа и оператора видеоблога «Всё как у зверей» Олега Кугаева: на ней также пройдёт встреча с автором этой программы Евгенией Тимоновой.







На выставке представлены фотографии за четыре года совместной работы Олега Кугаева с командой программы «Всё как у зверей». Они сделаны в экспедициях в Австралии, Индии, России, Монголии.







«Идея выставки зародилась буквально месяц назад: мы поняли, что фотографий достаточно много, и появилась площадка, которая захотела это всё разместить. Это и пейзажи, и люди, и животные — всё, что мы встречали по пути и что делали в передаче. После Москвы мы едем в Санкт-Петербург, где у нас тоже будет подобная встреча, у Жени ещё будет лекция», — рассказал корреспонденту НГС Олег Кугаев.





Фотография сделана в Горном Алтае





Экспозиция будет представлена в баре несколько недель. Евгения Тимонова называет это большой радостью, потому что она любит работы Кугаева и хочет, чтобы как можно больше людей увидели мир под тем углом, под которым на него смотрит фотограф.







«Это прекрасный способ лучше понять этот мир, а поняв — полюбить. Фотовыставка — это продолжение "Всё как у зверей" другими средствами: мы рассказываем истории о связи всего живого на планете лично с вами. Мы отражаемся во всём и во всех, кто нас окружает, главное — уметь это уловить. Олег умеет. За каждой фотографией стоит целая история, вот их и будем рассказывать на встрече со зрителями», — добавила Тимонова.





Снимок Алтайского края





В 2017 году фотография Камчатки Олега Кугаева стала победителем конкурса журнала «National Geographic Россия». В этом же году он занял второе место на международном фотоконкурсе «Русская цивилизация» — членам жюри понравился снимок пимоката.

