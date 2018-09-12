Дорожает только газ: альтернативное топливо подскочило в цене в Новосибирске

За последний год стоимость автомобильного газа поднялась на 28,4%
За последний год стоимость автомобильного газа поднялась на 28,4%

Новосибирскстат подсчитал среднюю цену газового моторного топлива в Новосибирске — только за август стоимость газа в регионе подскочила на 6,3%.


«Пятый месяц подряд в Новосибирской области заметно растут цены на газовое моторное топливо, которое в августе по сравнению с июлем 2018 года стало дороже на 6,3% (с начала года — на 28,4%). При этом цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились», — сообщают в Новосибирскстате.


По информации аналитиков, сейчас средняя стоимость газа в Новосибирске держится на отметке 24,27 рубля за литр.


«Бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,10 до 40,85 рубля за литр, марки АИ-95 — от 42,95 до 44,20 рубля за литр, марки АИ-98 — от 45,90 до 48,20 рубля за литр, дизельное топливо — от 45,10 до 48,90 рубля за литр», — добавили в Новосибирскстате.


Недавно журналист НГС.БИЗНЕС узнал у представителей рынка, с чем они связывают такой резкий рост цен на газ и какие, по их мнению, нужно принять меры, чтобы стабилизировать ситуацию.

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