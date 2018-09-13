Надо подождать: власти закончат ремонт Красного проспекта до конца сентября

Раньше звучали другие сроки — улицу хотели сдать 17 сентября

Ремонт Красного проспекта по проекту «Безопасные и качественные дороги» завершат до конца сентября.







Об этом сегодня сообщил мэр Анатолий Локоть.





«Сдача объектов, в соответствии с законом и заключёнными соглашениями, — это конец сентября. Это наше право уже, как мы в середине месяца в этих сроках: как укладываемся, как строим. Проблем никаких нет. Передвижек тоже. Как мы заявляли, что объекты будут сданы в конце месяца, так они и будут сданы», — сообщил мэр во время еженедельной встречи с журналистами.





Раньше в пресс-центре мэрии сообщали, что работы на Красном проспекте на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Писарева должны закончить 17 сентября. Сегодня дорожники продолжают ремонт главной улицы Новосибирска: например, утром они занимались обустройством парковочных карманов у дома на Красном проспекте, 29 со стороны улицы Орджоникидзе.





На реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году потратили 1 миллиард 46 миллионов рублей.







На улице Русской в Советском районе работы уже завершили — корреспонденты НГС подробно описали результаты работы дорожников и даже нашли недочёты.







В конце августа мэр Анатолий Локоть назвал главные недочёты, которые допустили дорожники, — они связаны с обустройством пандусов и «культурой производства». Власти уже отчитались о сдаче двух участков улицы Бориса Богаткова — в Октябрьском и Дзержинском районах. Когда мэр Анатолий Локоть выезжал на место ремонтных работы, он назвал новые консоли со знаками и светофорами «Г-образием».