Прокурор потребовал 7 с половиной лет колонии для коммунальщиков за гибель детей в яме

Бывший директор МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани Андрей Терентьев может оказаться в колонии-поселении на 4 года 
Бывший директор МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани Андрей Терентьев может оказаться в колонии-поселении на 4 года 

В Колыванском районном суде Новосибирской области начались прения по делу о гибели двоих детей в яме: гособвинитель в суде потребовал назначить подсудимым реальные сроки лишения свободы — 7,5 года колонии-поселения на двоих. 


Для экс-директора МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани Андрея Терентьева прокуратура потребовала 4 года колонии-поселения, для бывшего мастера этого же предприятия Дениса Тетенко — 3,5 года колонии. 


«Терентьеву [гособвинитель] попросила назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и назначением дополнительного наказания в виде запрета занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций в органах государственной власти, органов местного самоуправления, муниципальных, унитарных предприятий и учреждений сроком на два года. Тетенко [гособвинитель] просила признать виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Судья удалилась в совещательную комнату. Приговор будет оглашен 17 сентября», — пояснил корреспонденту НГС заместитель прокурора Колыванского района Антон Агафонов. 


Бывшему мастеру предприятия Денису Тетенко грозит 3,5 года в колонии-поселении
Бывшему мастеру предприятия Денису Тетенко грозит 3,5 года в колонии-поселении


Андрея Терентьева судят по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц), а Дениса Тетенко — по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). 


По версии следствия, 22 ноября 2017 года из-за порыва водопровода на улице Советской в Колывани работники МУП «Коммунальное хозяйство» вырыли котлован. Когда работы завершились, рабочие не закопали и не огородили яму. 2 февраля 2018 года мимо ямы шли 6-летний и 11-летний братья. Они упали в котлован, не смогли выбраться и утонули.


Гибель детей вызвала массовые протесты в посёлке. Вскоре после митинга, 5 февраля, о своей отставке объявил глава администрации рабочего посёлка Алексей Дорофеев. А 16 февраля в отставку по собственному желанию ушёл глава Колыванского района Виктор Аверин

Прочтений: 1991

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