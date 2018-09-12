Пятилетний ребёнок выпал из окна на четвёртом этаже

По информации источника НГС в правоохранительных органах, инцидент произошёл в доме № 17 на улице Объединения вечером 10 сентября. Ребёнок выпал с балкона — источник отметил, что это был несчастный случай. Девочке повезло — она упала на траву, поэтому осталась жива. «Пока угрозы для жизни и здоровья нет», — подчеркнул источник.

Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.



Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).



Елена Громкова, Алёна Истомина

Фото из архива НГС