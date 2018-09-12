Пятилетний ребёнок выпал из окна на четвёртом этаже

Подробности происшествия уточняются
Подробности происшествия уточняются

В Новосибирске следователи начали проверку после того, как в Калининском районе из окна на 4-м этаже выпал 5-летний ребёнок.


«После падения ребенок доставлен в медицинское учреждение», — сообщает 12 сентября следственное управление СК РФ по Новосибирской области.


В настоящее время следователями СКР проводится проверка инцидента и всех его обстоятельств.


По информации источника НГС в правоохранительных органах, инцидент произошёл в доме № 17 на улице Объединения вечером 10 сентября. Ребёнок выпал с балкона — источник отметил, что это был несчастный случай. Девочке повезло — она упала на траву, поэтому осталась жива. «Пока угрозы для жизни и здоровья нет», — подчеркнул источник. 

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