Пятилетний ребёнок выпал из окна на четвёртом этаже
В Новосибирске следователи начали проверку после того, как в Калининском районе из окна на 4-м этаже выпал 5-летний ребёнок.
«После падения ребенок доставлен в медицинское учреждение», — сообщает 12 сентября следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
В настоящее время следователями СКР проводится проверка инцидента и всех его обстоятельств.
По информации источника НГС в правоохранительных органах, инцидент произошёл в доме
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Елена Громкова, Алёна Истомина
Фото из архива НГС