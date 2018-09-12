«Везут в РОВД»: участники митинга 9 сентября сообщили о новых задержаниях

Трое новосибирцев пришли в суд поддержать Сергея Бойко, но их увезли в Центральное ОВД
Трое новосибирцев пришли в суд поддержать Сергея Бойко, но их увезли в Центральное ОВД

Четверых жителей Новосибирска задержали за участие в митинге 9 сентября — об этом корреспонденту НГС сообщили активисты, участвовавшие в воскресной несогласованной акции против пенсионной реформы.


«Меня задержали два сотрудника центра "Э" недалеко от дома, они представились. Подошли ко мне, пока я ждал автобус на остановке "Весенний" на улице Заречной. Подошли, взяли за руки, отвели в машину, доставили в Центральный ОВД, где оформили протокол досмотра, проверили всё, что у меня с собой есть, при понятых. Что дальше — неясно, но пока я здесь», — рассказал корреспонденту НГС заместитель координатора штаба Навального в Новосибирске Кирилл Левченко. В воскресенье, 9 сентября, Кирилл Левченко возглавил митинг и шествие по городу после задержания Сергея Бойко.


Также активист сообщил, что сегодня утром задержали ещё троих участников митинга — они пришли в Центральный районный суд на рассмотрение апелляции Сергея Бойко, которому на выходных дали 30 суток административного ареста.


«Пуховский Илья, Юрьева Ирина, Разумова Вероника задержаны, и их везут в Центральный ОВД для составления протокола за участие 9 сентября», — добавила представительница штаба Елена Носковец.


После публикации новости в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что не располагают информацией о задержании участников акции 9 сентября.


Арест на 30 суток за участие в митинге получил ещё один новосибирец — он попросил принести ему в спецприёмник сложные задачи по математике и физике, чтобы бороться со скукой.

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