На Сибиряков-Гвардейцев столкнулись три машины: на месте работают спасатели

Одна из машин разбита всмятку
Одна из машин разбита всмятку

Днём 12 сентября на улице Сибиряков-Гвардейцев столкнулись три автомобиля — на месте аварии работают врачи скорой помощи, сотрудники ГИБДД и спасатели. 


По информации очевидцев в социальных сетях, авария случилась около 13:00 недалеко от остановки «Торговый город "Левобережный"» в Кировском районе Новосибирска.


«Ехала в маршрутке, пыталась разглядеть, что вообще происходит, так как столько служебных машин, суета. ДПС оформляли бумаги с мужчиной, так поняла, что водитель машины, который на трамвайные пути вылетел — жив, все в порядке, про остальных не уверена, что все в порядке, раз вызвали скорую. Скорая при мне подъехала», — рассказала корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» очевидица последствий аварии Виктория.


По информации очевидцев в социальных сетях, водителя одного из автомобилей зажало в машине. В Госавтоинспекции обещали уточнить информацию об аварии позднее.


Видео предоставлено очевидицей Светланой


«На Сибиряков-Гвардейцев, неподалеку от кольца. Ужасное зрелище, стоят две пожарные машины, несколько скорых, разбитые машины. Одна зажата между большой машиной "Холди" и забором, и ещё одна машина с другой стороны просто вдребезги смята, её, похоже, развернуло от удара. Всё лобовое стекло разбито у этой машины», — рассказала корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» очевидица последствий аварии Светлана.


Вечером 10 сентября на Бердском шоссе автомобиль Lexus RX330 насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Прочтений: 5763
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено