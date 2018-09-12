На Сибиряков-Гвардейцев столкнулись три машины: на месте работают спасатели

Одна из машин разбита всмятку

Днём 12 сентября на улице Сибиряков-Гвардейцев столкнулись три автомобиля — на месте аварии работают врачи скорой помощи, сотрудники ГИБДД и спасатели.







По информации очевидцев в социальных сетях, авария случилась около 13:00 недалеко от остановки «Торговый город "Левобережный"» в Кировском районе Новосибирска.





«Ехала в маршрутке, пыталась разглядеть, что вообще происходит, так как столько служебных машин, суета. ДПС оформляли бумаги с мужчиной, так поняла, что водитель машины, который на трамвайные пути вылетел — жив, все в порядке, про остальных не уверена, что все в порядке, раз вызвали скорую. Скорая при мне подъехала», — рассказала корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» очевидица последствий аварии Виктория.





По информации очевидцев в социальных сетях, водителя одного из автомобилей зажало в машине. В Госавтоинспекции обещали уточнить информацию об аварии позднее.





Видео предоставлено очевидицей Светланой





«На Сибиряков-Гвардейцев, неподалеку от кольца. Ужасное зрелище, стоят две пожарные машины, несколько скорых, разбитые машины. Одна зажата между большой машиной "Холди" и забором, и ещё одна машина с другой стороны просто вдребезги смята, её, похоже, развернуло от удара. Всё лобовое стекло разбито у этой машины», — рассказала корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» очевидица последствий аварии Светлана.







Вечером 10 сентября на Бердском шоссе автомобиль Lexus RX330 насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

