Двадцать метров не доехала: минздрав рассказал, почему скорая не спасла умирающего пациента
В министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали, почему скорая не смогла вовремя увезти умирающего пациента в больницу, — житель Барабинска скончался раньше подоспевшей бригады реанимации.
В начале сентября в Барабинске машина скорой помощи не смогла вовремя приехать на вызов — из-за бездорожья она сползла в канаву и забуксовала, а мужчина, к которому спешили врачи, умер. У молодого мужчины осталось двое несовершеннолетних детей.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе минздрава, водитель скорой помощи, назначенный на вызов, знал о плохом состоянии дорог.
«Вызов в скорую помощь поступил в 15:53. Какого-то официального сообщения о состоянии дороги, конечно, не было, но местное население, как и водители, прекрасно понимают состояние дорог. Так что изначально на вызов выехал УАЗик, а не легковой автомобиль. Даже эта предосторожность не помогла — скорая не смогла доехать до дома 20 метров», — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что информация о том, что пациенту стало хуже, появилась лишь тогда, когда фельдшер дошёл до места вызова дома пешком. «Он оценил состояние и принял решение о вызове второй машины — реанимационной. То есть вторая машина не была вызвана для буксировки первой, а для произведения реанимационных действий и отправки пациента в стационар», — пояснили в ведомстве.
Когда на место прибыла вторая группа медиков, у мужчины уже наступила клиническая смерть.
«Были приняты попытки реанимации, но они ни к чему не привели. Смерть наступила дома. То есть вся возможная медицинская помощь была оказана на месте», — резюмировали в пресс-службе минздрава.
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Дмитрий Здорников
Фото Ольги Бурлаковой