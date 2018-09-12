Двадцать метров не доехала: минздрав рассказал, почему скорая не спасла умирающего пациента

Из-за застрявшей машины скорой помощи умирающего не смогли вовремя увезти в больницу
Из-за застрявшей машины скорой помощи умирающего не смогли вовремя увезти в больницу

В министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали, почему скорая не смогла вовремя увезти умирающего пациента в больницу, — житель Барабинска скончался раньше подоспевшей бригады реанимации.


В начале сентября в Барабинске машина скорой помощи не смогла вовремя приехать на вызов — из-за бездорожья она сползла в канаву и забуксовала, а мужчина, к которому спешили врачи, умер. У молодого мужчины осталось двое несовершеннолетних детей. 


Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе минздрава, водитель скорой помощи, назначенный на вызов, знал о плохом состоянии дорог. 


«Вызов в скорую помощь поступил в 15:53. Какого-то официального сообщения о состоянии дороги, конечно, не было, но местное население, как и водители, прекрасно понимают состояние дорог. Так что изначально на вызов выехал УАЗик, а не легковой автомобиль. Даже эта предосторожность не помогла — скорая не смогла доехать до дома 20 метров», — рассказали в пресс-службе.


В ведомстве пояснили, что информация о том, что пациенту стало хуже, появилась лишь тогда, когда фельдшер дошёл до места вызова дома пешком. «Он оценил состояние и принял решение о вызове второй машины — реанимационной. То есть вторая машина не была вызвана для буксировки первой, а для произведения реанимационных действий и отправки пациента в стационар», — пояснили в ведомстве.


Когда на место прибыла вторая группа медиков, у мужчины уже наступила клиническая смерть. 


«Были приняты попытки реанимации, но они ни к чему не привели. Смерть наступила дома. То есть вся возможная медицинская помощь была оказана на месте», — резюмировали в пресс-службе минздрава.

Прочтений: 3286

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено