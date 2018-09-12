Новосибирские врачи вернули зрение милому еноту Лизе

Операция прошло сегодня в клинике «Бэст»





Новосибирские ветеринары восстановили зрение домашнему еноту — у Лизы была катаракта на обоих глазах.





Хозяева Лизы, которой сейчас 6 месяцев, обратились в клинику «БЭСТ» несколько недель назад.





«Заметили, что, во-первых, изменился цвет глаз — с тёмно-чёрного стал белым, белёсым, и заметили, что есть потеря зрения, что енот плохо ориентируется в пространстве», — рассказала корреспонденту НГС главный врач клиники Наталья Уланова.





На приёме у врача-офтальмолога выяснилось, что у Лизы двухсторонняя катаракта. «Лечение данной патологии только хирургическое. В плановом порядке была проведена микрохирургическая операция, в результате которой был удалён поражённый хрусталик и заменён на искусственный», — уточнила Наталья Уланова.





Сегодня Лизе сделали операцию на один глаз — через несколько дней она сможет им видеть. А через два месяца уже запланирована операция на второй глаз.





Хозяева заметили, что цвет глаз у енота поменялся с тёмного на белёсый





Также Наталья Уланова пояснила, что причины, которые вызвали болезнь, неизвестны. «Это болезнь может носить генетический характер: у собак, допустим, часто есть определённые породы, у которых это возникает по причине того, что они наследуют эту болезнь, и она появляется в раннем возрасте. Но так как у енотов нет такой статистики — не изучен этот момент, потому что это всё-таки экзотический пациент, мы не можем утверждать является ли это каким-то генетическим фактором либо это нарушение, возможно, содержания или ещё что-то. Все системные болезни, которые могут вызывать эту болезнь, мы исключили методом диагностики, поэтому почему это возникло, мы не можем сказать», — отметила она.







В апреле на базе клиники «БЭСТ» оперировали другого экзотического пациента — помощь потребовалась новорождённому орангутану.