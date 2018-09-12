В Новосибирске закончилась вакцина от болезни, смертельно опасной для малышей

Полиомиелит опасен больше всего для маленьких детей 
Полиомиелит опасен больше всего для маленьких детей 

Новосибирская область потратила всю вакцину от полиомиелита на 2018 год, однако в министерстве здравоохранения заверили, что опасность детям не грозит.


«В настоящее время инактивированная полиомиелитная вакцина, поступившая в этом году, израсходована, но её очередная поставка ожидается», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе регионального минздрава.


В ведомстве объяснили, что вакцину поставляет в регион федеральный Минздрав — лекарство прибыло не в полном объёме, которую указало в заявке новосибирское министерство.


«Эта ситуация отражается лишь на том, что нарушается график иммунизации», — добавили в пресс-службе минздрава Новосибирской области.


По данным Всемирной организации здравоохранения, полиомиелит — заболевание, которое поражает нервную систему и может вызвать паралич или даже смерть всего за несколько часов. Полиомиелит поражает в основном детей в возрасте до 5 лет — болезнь можно предотвратить только с помощью иммунизации, напомнили в ВОЗ.


Осенью прошлого года родители уже жаловались НГС, что в новосибирских медицинских организациях закончилась вакцина от полиомиелита — власти рассказали, что ситуация сложилась «из-за недостаточного количества произведённой за рубежом импортной вакцины». 


Сейчас в Новосибирской области также началась вакцинопрофилактика от гриппа — в этом году врачи запланировали привить более 1,4 миллиона человек.

Прочтений: 5548

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (30)30
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено