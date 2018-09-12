Несмотря на ночные морозы, в Новосибирске зацвели сиреневые цветы
В Новосибирске расцвели осенние цветы — побеги крокуса жители города заметили в центре города.
По наблюдениям корреспондента НГС, цветы появились во дворе дома на улице Советской.
Крокус — садовое растение, которое отлично приспособлено к новосибирскому климату и популярно у садоводов. Первые крокусы появились ещё в холодном апреле — тогда первые цветы заметили в микрорайоне Шлюз.
Садоводы-любители отмечают, что весной крокусы часто путают с подснежниками. «Их (крокусы. — А.С.) часто в народе называют подснежниками. Но подснежники — это отдельный вид», — рассказывал корреспонденту НГС один из них.
Вчера в Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за заморозков. Перед этим синоптики рассказали, что похолодание и заморозки вызваны холодным фронтом, который подошёл к Новосибирску с севера и принес в город дожди.
Ещё до нового похолодания городские власти сообщили о том, что скоро в домах новосибирцев дадут отопление — это может случиться уже в течение недели. Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.
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Александр Сильченко
Фото Лизы Пичугиной