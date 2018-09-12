На месте строительства нового моста появились учёные с лопатами
Отряд археологов Института археологии и этнографии СО РАН приступил к раскопкам старинной церкви в Ленинском районе Новосибирска — остатки её фундамента находятся в месте строительства четвёртого моста через Обь.
Как сообщил корреспонденту НГС научный сотрудник Института археологии и руководитель раскопок Сергей Колонцев, пока на участке выкосили траву и разметили территорию. «Территория памятника — 2 тысячи кв. м. По площади это примерно несколько дачных участков. В раскопках будут задействованы 30 человек, установлен лагерь — два передвижных вагончика», — пояснил Саргей Колонцев.
Сейчас археологи ведут подготовительные работы на участке и ждут, когда к ним привезут инструменты. «Сейчас на участке работает несколько человек — геодезисты, картографы», — рассказал Сергей Колонцев.
В конце августа археологи СО РАН и Новосибирская митрополия Русской православной церкви объявили о поиске добровольцев, которые будут помогать в раскопке одной из первых церквей Новосибирска. Остатки фундамента церкви были найдены в том месте, где должны построить четвертый мост через Обь.
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Дмитрий Здорников
Фото предоставлены Константином Голодяевым