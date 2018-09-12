Огромный старый клён развалился во дворах Заельцовского района

Местные жители просили управляющую компанию спилить старое дерево, но регулярно получали отказ
Местные жители просили управляющую компанию спилить старое дерево, но регулярно получали отказ


Ночью 12 сентября во дворе дома № 12 на улице Кузьмы Минина в Заельцовском районе Новосибирска сломался и упал клён.


Фотографию упавшего клёна в редакцию НГС прислала читательница Татьяна Чернова.


«Сегодня ночью под моим окном рухнул огромный клен. Неоднократно писала и сообщала устно об этом дереве в мэрию и управляющую компанию, так как из моего окна видно, что оно совсем уже трухлявое. <...> Половину клена сейчас дворники утаскивают и пилят, а вторая трухлявая часть так и осталась висеть над дорогой и над мусорными баками, куда люди вереницей», — рассказала местная жительница Татьяна.


По её словам, местные жители не один раз обращались в управляющую компанию с просьбой спилить старое и трухлявое дерево, однако там им поясняли, что дерево считается зелёным насаждением.


В УК «Октябрьская» корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, сославшись на отсутствие руководителя.


«Он сейчас не на месте и когда будет не знаем. Звоните позже», — коротко сообщили в диспетчерской управляющей компании.


Ночью 26 июня в Новосибирске прошёл сильный ливень с грозой, а вспышки молний и гром разбудили многих горожан. На утро новосибирцы обнаружили, что во дворах домов попадали деревья, которые придавили автомобили и заблокировали проходы. 

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