Огромный старый клён развалился во дворах Заельцовского района
Ночью 12 сентября во дворе дома
Фотографию упавшего клёна в редакцию НГС прислала читательница Татьяна Чернова.
«Сегодня ночью под моим окном рухнул огромный клен. Неоднократно писала и сообщала устно об этом дереве в мэрию и управляющую компанию, так как из моего окна видно, что оно совсем уже трухлявое. <...> Половину клена сейчас дворники утаскивают и пилят, а вторая трухлявая часть так и осталась висеть над дорогой и над мусорными баками, куда люди вереницей», — рассказала местная жительница Татьяна.
По её словам, местные жители не один раз обращались в управляющую компанию с просьбой спилить старое и трухлявое дерево, однако там им поясняли, что дерево считается зелёным насаждением.
В УК «Октябрьская» корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, сославшись на отсутствие руководителя.
«Он сейчас не на месте и когда будет не знаем. Звоните позже», — коротко сообщили в диспетчерской управляющей компании.
Ночью 26 июня в Новосибирске прошёл сильный ливень с грозой, а вспышки молний и гром разбудили многих горожан. На утро новосибирцы обнаружили, что во дворах домов попадали деревья, которые придавили автомобили и заблокировали проходы.
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Александр Сильченко
Фото читательницы НГС Татьяны Черновой