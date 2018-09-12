Огромный старый клён развалился во дворах Заельцовского района

Местные жители просили управляющую компанию спилить старое дерево, но регулярно получали отказ





Ночью 12 сентября во дворе дома № 12 на улице Кузьмы Минина в Заельцовском районе Новосибирска сломался и упал клён.





Фотографию упавшего клёна в редакцию НГС прислала читательница Татьяна Чернова.





«Сегодня ночью под моим окном рухнул огромный клен. Неоднократно писала и сообщала устно об этом дереве в мэрию и управляющую компанию, так как из моего окна видно, что оно совсем уже трухлявое. <...> Половину клена сейчас дворники утаскивают и пилят, а вторая трухлявая часть так и осталась висеть над дорогой и над мусорными баками, куда люди вереницей», — рассказала местная жительница Татьяна.





По её словам, местные жители не один раз обращались в управляющую компанию с просьбой спилить старое и трухлявое дерево, однако там им поясняли, что дерево считается зелёным насаждением.





В УК «Октябрьская» корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, сославшись на отсутствие руководителя.





«Он сейчас не на месте и когда будет не знаем. Звоните позже», — коротко сообщили в диспетчерской управляющей компании.





Ночью 26 июня в Новосибирске прошёл сильный ливень с грозой, а вспышки молний и гром разбудили многих горожан. На утро новосибирцы обнаружили, что во дворах домов попадали деревья, которые придавили автомобили и заблокировали проходы.

