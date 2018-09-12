Водолазы достали из Оби пропавшего на выходных мужчину

Утонувшего мужчину нашли водолазы

Вчера в Ленинском районе Новосибирска спасатели достали из Оби тело мужчины, который утонул 8 сентября.







«У нас 8-го числа было сообщение вечером уже — в 9 вечера от очевидцев, которые вроде бы видели, что тонул мужчина. Туда оперативная группа выходила на место — в тёмное время суток, соответственно, посмотрели, ничего не обнаружили. Потом было обращение в отдел полиции, отдел полиции уже обращался к нам», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.





Полицейские передали спасателям, что действительно есть пропавший.





«Разыскали этих очевидцев, показали место, водолазы провели погружение и обнаружили тело», — пояснил Фокин.





Утонувшего нашли днём, недалеко от улицы Заобская.