Водолазы достали из Оби пропавшего на выходных мужчину
Вчера в Ленинском районе Новосибирска спасатели достали из Оби тело мужчины, который утонул 8 сентября.
«У нас 8-го числа было сообщение вечером уже — в 9 вечера от очевидцев, которые вроде бы видели, что тонул мужчина. Туда оперативная группа выходила на место — в тёмное время суток, соответственно, посмотрели, ничего не обнаружили. Потом было обращение в отдел полиции, отдел полиции уже обращался к нам», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.
Полицейские передали спасателям, что действительно есть пропавший.
«Разыскали этих очевидцев, показали место, водолазы провели погружение и обнаружили тело», — пояснил Фокин.
Утонувшего нашли днём, недалеко от улицы Заобская.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепков