Загруженный перекрёсток на Бориса Богаткова остался без светофоров на 5 часов

Светофоры не будут работать несколько часов из-за замены силового кабеля
Светофоры не будут работать несколько часов из-за замены силового кабеля

Сегодня, 12 сентября, на пять часов погаснут светофоры на перекрёстке Федосеева и Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска.


Отключение продлится с 9:30 до 14:00. Связано оно с плановыми работами по замене сетевого кабеля, сообщили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).


«Вчера на этом светофоре случились неполадки с сетевым кабелем. Кабель начали менять, но не успели. Сегодня работы будут завершены», — пояснили в СМЭУ, добавив, что бригада работает на месте с самого утра.


На прошлой неделе несколько дней подряд не работал светофор у станции метро «Золотая Нива». По информации СМЭУ, длительный перебой случился из-за дефекта силового кабеля.

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