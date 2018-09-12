Загруженный перекрёсток на Бориса Богаткова остался без светофоров на 5 часов
Сегодня, 12 сентября, на пять часов погаснут светофоры на перекрёстке Федосеева и Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска.
Отключение продлится с 9:30 до 14:00. Связано оно с плановыми работами по замене сетевого кабеля, сообщили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).
«Вчера на этом светофоре случились неполадки с сетевым кабелем. Кабель начали менять, но не успели. Сегодня работы будут завершены», — пояснили в СМЭУ, добавив, что бригада работает на месте с самого утра.
На прошлой неделе несколько дней подряд не работал светофор у станции метро «Золотая Нива». По информации СМЭУ, длительный перебой случился из-за дефекта силового кабеля.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой