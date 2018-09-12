Загруженный перекрёсток на Бориса Богаткова остался без светофоров на 5 часов

Светофоры не будут работать несколько часов из-за замены силового кабеля

Сегодня, 12 сентября, на пять часов погаснут светофоры на перекрёстке Федосеева и Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска.







Отключение продлится с 9:30 до 14:00. Связано оно с плановыми работами по замене сетевого кабеля, сообщили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).







«Вчера на этом светофоре случились неполадки с сетевым кабелем. Кабель начали менять, но не успели. Сегодня работы будут завершены», — пояснили в СМЭУ, добавив, что бригада работает на месте с самого утра.







На прошлой неделе несколько дней подряд не работал светофор у станции метро «Золотая Нива». По информации СМЭУ, длительный перебой случился из-за дефекта силового кабеля.