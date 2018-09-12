В МЧС рассказали, почему загорелось кафе в Центральном парке

В момент пожара в кафе не было посетителей, а персонал смог эвакуироваться самостоятельно
В момент пожара в кафе не было посетителей, а персонал смог эвакуироваться самостоятельно


МЧС назвало причину пожара в Центральном парке Новосибирска, во время которого загорелось здание кафе «Штолле»у главного входа.


«Пострадавших нет. Причина пожара — аварийный режим работы электропроводки. Произошло короткое замыкание электророзетки в подсобном помещении», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


Сообщение о пожаре поступило в 19:21, в это время в кафе не было посетителей, а персонал успел эвакуироваться самостоятельно. 


Так здание кафе выглядело сегодня с утра
Так здание кафе выглядело сегодня с утра


«Спустя шесть минут первые пожарные подразделения были на месте вызова. На ликвидацию пожара были направлены 18 человек и 5 единиц техники. Горение было ликвидировано в 19:31, распространения огня не допущено», — рассказали в пресс-центре.


Вчера в Центральном парке Новосибирска произошло возгорание. Центр города продолжительное время был окутан дымом, а пожарным пришлось разбирать крышу, чтобы добраться до тлеющих участков здания. Редакция НГС вела онлайн-трансляцию с места происшествия.

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