Три сотни новосибирцев стали хозяевами парковочных мест с начала года





Больше сотни жителей Новосибирской области оформили с начала 2018 года свои права на парковочные места.





«С 1 января 2017 года в российском законодательстве появился новый объект недвижимости — машино-место — индивидуально-определенная часть здания или сооружения, предназначенная исключительно для размещения транспортного средства (подземные автостоянки, многоэтажные паркинги).





Приказом Минэкономразвития определены предельно допустимые размеры площадей машино-мест: минимальные — 5,3x2,5 метра, максимальные — 6,2 x3,6 метра»,





— пояснили в управлении Росреестра по Новосибирской области.





В Новосибирской области с начала 2018 года свои права на парковочные места зарегистрировалиболее 300 заявителей. «Наибольшая активность наблюдалась в апреле и августе. Зарегистрировав свое право, собственник машино-места получает право им распорядиться: продать, подарить, сдать в аренду, передать в залог», — отмечают в Рореестре.





Также в управлении отметили, что всего на кадастровый учёт с начала года поставили 1100 машино-мест — хозяева пока есть не у всех.





В середине мая Росреестр рассказывал об интересе новосибирцев к ипотеке.