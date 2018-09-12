Новосибирская область поднялась в рейтинге регионов с развитым рынком труда

РИА Рейтинг вычислило индекс рынка труда в разных регионах России за 2017 год и распределило все субъекты по местам. Новосибирская область попала на 15-е место.





«При расчете индекса были проанализированы 9 показателей, характеризующих положение в исследуемой области, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда», — отмечается в исследовании.





Результаты исследования свидетельствуют, что ситуация на рынке труда в регионах РФ характеризуется достаточно высокой степенью неоднородности. Значение индекса по итогам 2017 года изменяется в диапазоне от 91,0 до 10,5 (возможный диапазон изменения значений индекса от 100 — максимально возможное значение, до 1 — минимально возможное значение).





Соответственно, чем выше значение индекса, тем более благоприятная ситуация на рынке труда того или иного субъекта РФ.





По сравнению с результатами 2016 года первые пять регионов-лидеров по индексу рынка труда сохранили свои позиции и по итогам 2017 года.





Первое место занимает Москва, второе — Санкт-Петербург. У данных субъектов РФ индекс составил 91,0 и 89,3 балла соответственно. Третье место занимает Московская область, где значение индекса немногим превысило 80 баллов. На четвертом месте находится Ханты-Мансийский автономный округ, Югра со значением 74,8 балла, на пятом — Республика Татарстан с 69,6 балла. У всех перечисленных регионов произошел рост индекса по сравнению с 2016 годом.





Во всех субъектах РФ — лидерах по значению индекса низкий уровень безработицы, высокие зарплаты, относительно короткое среднее время поиска работы, высокая емкость рынка труда.





В средней части списка субъекты РФ по значению индекса отличаются незначительно и располагаются достаточно плотно, разница в баллах между соседними в списке регионами практически везде не превышает одного балла.





В частности индекс Новосибирской области, которая оказалась на 15-м месте, составляет 61,8, а у Самарской, которая на 16-м, — 61,2.





Наиболее существенно индекс по итогам 2017 года повысился в Республике Хакасия (+8,0 пункта), в Республике Калмыкия (+6,2 пункта) и в Новосибирской области (+5,6 пункта).





«Увеличению индекса в Новосибирской области поспособствовало снижение уровня безработицы, сокращение доли безработных, ищущих работу более 3 месяцев, увеличение соотношения среднемесячной начисленной заработной платы и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, снижение коэффициента напряженности на рынке труда», — объясняют аналитики.





У семи субъектов РФ значение индекса по итогам 2017 года составило менее 20 баллов, это Республика Ингушетия, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Республика Алтай, Республика Северная Осетия-Алания и Кабардино-Балкарская Республика.





На прошлой неделе эксперты РИА Рейтинг проанализировали доступность электроэнергии в регионах России — Новосибирск попал на 13-ю строчку из 85.