Опять не повезло: «Сибирь» проиграла пятую игру подряд
Сегодня, 11 сентября, в первом домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла дома екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 1:4.
Первый гол в матче забил «автомобилист» Анатолий Голышев — он открыл счёт на 10-й минуте игры. Ещё через десять минут «Автомобилист» удвоил количество шайб в воротах «Сибири» — 0:2.
Второй период прошёл без забитых шайб, команды старались загнать шайбу в ворота соперников, но у них это не выходило.
В начале третьего периода «Автомобилист» вновь обходит «Сибирь» — третья шайба в воротах оказалась на 42-й минуте. На 49-й минуте форвард «Сибири» Никита Михайлов подхватил шайбу у ворот и направил её в девятку, обеспечив тем самым своей команде первый (и единственный) гол за весь матч.
В конце матча, на 59-й минуте, Анатолий Голышев закрыл матч, загнав последнюю шайбу в ворота «Сибири».
Ворота «Сибири» защищал Алексей Красиков.
По информации на сайте новосибирского клуба, следующую игру «Сибирь» проведёт в пятницу, 14 сентября, с нижнекамским «Нефтехимиком». Новосибирская команда по-прежнему остаётся внизу турнирной таблицы конференции «Восток». Они забили 6 шайб за 5 игр, но пропустили 21.
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Дмитрий Здорников
Фото hcsibir.ru
Видео khl.ru