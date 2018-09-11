Опять не повезло: «Сибирь» проиграла пятую игру подряд

«Сибирь» не смогла одержать победу в первой домашней игре





Сегодня, 11 сентября, в первом домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла дома екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 1:4.







Первый гол в матче забил «автомобилист» Анатолий Голышев — он открыл счёт на 10-й минуте игры. Ещё через десять минут «Автомобилист» удвоил количество шайб в воротах «Сибири» — 0:2.







Второй период прошёл без забитых шайб, команды старались загнать шайбу в ворота соперников, но у них это не выходило.





В начале третьего периода «Автомобилист» вновь обходит «Сибирь» — третья шайба в воротах оказалась на 42-й минуте. На 49-й минуте форвард «Сибири» Никита Михайлов подхватил шайбу у ворот и направил её в девятку, обеспечив тем самым своей команде первый (и единственный) гол за весь матч.







Единственный гол «Сибири» за матч





В конце матча, на 59-й минуте, Анатолий Голышев закрыл матч, загнав последнюю шайбу в ворота «Сибири».





Ворота «Сибири» защищал Алексей Красиков.





Решающий гол «Автомобилиста»





По информации на сайте новосибирского клуба, следующую игру «Сибирь» проведёт в пятницу, 14 сентября, с нижнекамским «Нефтехимиком». Новосибирская команда по-прежнему остаётся внизу турнирной таблицы конференции «Восток». Они забили 6 шайб за 5 игр, но пропустили 21.