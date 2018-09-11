Верховный суд РФ отменил приговор серийному убийце Чуплинскому

Евгений Чуплинский в прошлом году был приговорён к пожизненному заключению
Евгений Чуплинский в прошлом году был приговорён к пожизненному заключению

Коллегия Верховного суда России сегодня, 11 сентября, отменила приговор Евгению Чуплинскому — Новосибирский облсуд приговорил серийного убийцу к пожизненному заключению.


Теперь дело будет возвращено в Новосибирский областной суд, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Верховного суда. 


Новый состав суда должен рассмотреть дело Чуплинского заново и выбрать новое для него наказание. Вердикт присяжных Верховный суд оставил в силе — Чуплинский виновен.


По версии следствия, бывший сотрудник вневедомственной охраны Чуплинский начал убийства и расчленения женщин еще с 1998 года, последний труп был обнаружен летом 2006 года. 


«Экс-милиционер знакомился с женщинами, предлагал им вместе провести время, увозил на своем автомобиле в безлюдные места и после конфликта убивал. После этого расчленял тела, останки (туловища, головы, руки, ноги и прочее) разбрасывал на обочинах дорог и свалках», — рассказывали в пресс-службе прокуратуры НСО. 


Выйти на след убийцы удалось лишь в 2016 году в результате современных молекулярно-генетических исследований.


«Вину в совершении убийств обвиняемый не признал. Эксперты признали его вменяемым», — подчеркивали в прокуратуре. 

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