Пожар в Центральном парке Новосибирска: центр города окутан дымом

Трансляция обновляется
Пожар начался после 19:00
Пожар начался после 19:00


Вечером 11 сентября в Новосибирске загорелись постройки у главного входа в Центральный парк. 


«Приехало 3 пожарных отряда, заливают. Загорелась крыша», — сообщил в редакцию НГС очевидец происшествия Виталий. На фото, которые он прислал в редакцию, видно, что дым идет из кафе у главного входа в парк со стороны улиц Ядринцевской и Мичурина.


Работники бизнес-центра «СитиЦентр» на Депутатской сообщают о плотном дыме, который окутал улицы. 


Вид на пожар со стороны Депутатской
Вид на пожар со стороны Депутатской


На перекрёстке стоит уже три трамвая № 13, в двух из них остаются пассажиры. А кафе всё ещё дымит. 


Фото Дмитрия Здорникова
Фото Дмитрия Здорникова


С фонарями в Центральном парке происходит что-то интересное: они то гаснут, то снова включаются. Сейчас, например, не горят. 


Впрочем, редакция НГС не уверена, что сейчас, когда в Новосибирске всего +3 градуса, найдётся много желающих пройтись по парку.


Пожарные всё ещё работают на крыше горящего кафе. Дыма пока меньше не становится. 


Фото Дмитрия Здорникова
Фото Дмитрия Здорникова


В Центральном парке не горят фонари. На прилегающих улицах освещение есть, а в самом парке уже холодная сибирская ночь. 


Четверо полицейских и двое охранников не дают пройти в парк через главный вход. 


Как сообщает корреспондент НГС с места, из-под крыши здания до сих пор валит густой дым. 


Фото Дмитрия Здорникова
Фото Дмитрия Здорникова


Вход в Центральный парк, около которого горит кафе, отремонтировали только в прошлом году



А так это выглядит на видео, снятом из того же здания. 



Вот так горящее кафе выглядит из окна бизнес-центра на Ядринцевской, 18.


Фото читателя НГС
Фото читателя НГС


Из-за пожара также блокировано движение трамваев № 13 — они стоят на перекрёстке Ядринцевской и Мичурина. 


Пожарные вскрыли крышу и забрались внутрь помещения. 


Фото Дмитрия Здорникова
Фото Дмитрия Здорникова


Горит что-то под крышей кафе — пожарные готовятся пилить её циркулярной пилой. 


Дым очень плотный, а запах гари ощущается даже около редакции НГС на улице Ленина. 


Фото Дмитрия Здорникова
Фото Дмитрия Здорникова


На односторонней улице Мичурина собралась пробка — проезд осложнила одна из пожарных машин. 


Пожарные разбивают окна и заливают огонь внутри кафе. 


По предварительным данным с места, внутри кафе людей не было. 


На месте пять пожарных расчётов, в том числе две цистерны. 


«Дым такой густой, что трудно дышать», — сообщает корреспондент НГС с места событий. 


Пожар в Центральном парке Новосибирска: центр города окутан дымом (онлайн-трансляция)


Пожарная бригада на месте работает на крыше здания, где находится кафе «Штолле».


Фото Дмитрия Здорникова
Фото Дмитрия Здорникова


«Чем ближе к парку, тем гуще становится дым», — сообщает корреспондент НГС с места происшествия. 


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