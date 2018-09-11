Пожар в Центральном парке Новосибирска: центр города окутан дымом
Вечером 11 сентября в Новосибирске загорелись постройки у главного входа в Центральный парк.
«Приехало 3 пожарных отряда, заливают. Загорелась крыша», — сообщил в редакцию НГС очевидец происшествия Виталий. На фото, которые он прислал в редакцию, видно, что дым идет из кафе у главного входа в парк со стороны улиц Ядринцевской и Мичурина.
Работники бизнес-центра «СитиЦентр» на Депутатской сообщают о плотном дыме, который окутал улицы.
На перекрёстке стоит уже три трамвая № 13, в двух из них остаются пассажиры. А кафе всё ещё дымит.
С фонарями в Центральном парке происходит что-то интересное: они то гаснут, то снова включаются. Сейчас, например, не горят.
Впрочем, редакция НГС не уверена, что сейчас, когда в Новосибирске всего +3 градуса, найдётся много желающих пройтись по парку.
Пожарные всё ещё работают на крыше горящего кафе. Дыма пока меньше не становится.
В Центральном парке не горят фонари. На прилегающих улицах освещение есть, а в самом парке уже холодная сибирская ночь.
Четверо полицейских и двое охранников не дают пройти в парк через главный вход.
Как сообщает корреспондент НГС с места, из-под крыши здания до сих пор валит густой дым.
Вход в Центральный парк, около которого горит кафе, отремонтировали только в прошлом году.
А так это выглядит на видео, снятом из того же здания.
Вот так горящее кафе выглядит из окна бизнес-центра на Ядринцевской, 18.
Из-за пожара также блокировано движение трамваев
Пожарные вскрыли крышу и забрались внутрь помещения.
Горит что-то под крышей кафе — пожарные готовятся пилить её циркулярной пилой.
Дым очень плотный, а запах гари ощущается даже около редакции НГС на улице Ленина.
На односторонней улице Мичурина собралась пробка — проезд осложнила одна из пожарных машин.
Пожарные разбивают окна и заливают огонь внутри кафе.
По предварительным данным с места, внутри кафе людей не было.
На месте пять пожарных расчётов, в том числе две цистерны.
«Дым такой густой, что трудно дышать», — сообщает корреспондент НГС с места событий.
Пожарная бригада на месте работает на крыше здания, где находится кафе «Штолле».
«Чем ближе к парку, тем гуще становится дым», — сообщает корреспондент НГС с места происшествия.
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НГС
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