Пожар в Центральном парке Новосибирска: центр города окутан дымом

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Пожар начался после 19:00





Вечером 11 сентября в Новосибирске загорелись постройки у главного входа в Центральный парк.





«Приехало 3 пожарных отряда, заливают. Загорелась крыша», — сообщил в редакцию НГС очевидец происшествия Виталий. На фото, которые он прислал в редакцию, видно, что дым идет из кафе у главного входа в парк со стороны улиц Ядринцевской и Мичурина.





Работники бизнес-центра «СитиЦентр» на Депутатской сообщают о плотном дыме, который окутал улицы.





Вид на пожар со стороны Депутатской





20:43

На перекрёстке стоит уже три трамвая № 13, в двух из них остаются пассажиры. А кафе всё ещё дымит.





Фото Дмитрия Здорникова





20:32

С фонарями в Центральном парке происходит что-то интересное: они то гаснут, то снова включаются. Сейчас, например, не горят.





Впрочем, редакция НГС не уверена, что сейчас, когда в Новосибирске всего +3 градуса, найдётся много желающих пройтись по парку.





20:27

Пожарные всё ещё работают на крыше горящего кафе. Дыма пока меньше не становится.





Фото Дмитрия Здорникова





20:27

В Центральном парке не горят фонари. На прилегающих улицах освещение есть, а в самом парке уже холодная сибирская ночь.





20:24

Четверо полицейских и двое охранников не дают пройти в парк через главный вход.





20:20

Как сообщает корреспондент НГС с места, из-под крыши здания до сих пор валит густой дым.





Фото Дмитрия Здорникова





20:17

Вход в Центральный парк, около которого горит кафе, отремонтировали только в прошлом году.









20:14

А так это выглядит на видео, снятом из того же здания.









20:13

Вот так горящее кафе выглядит из окна бизнес-центра на Ядринцевской, 18.





Фото читателя НГС





20:12

Из-за пожара также блокировано движение трамваев № 13 — они стоят на перекрёстке Ядринцевской и Мичурина.





20:11

Пожарные вскрыли крышу и забрались внутрь помещения.





Фото Дмитрия Здорникова





20:07

Горит что-то под крышей кафе — пожарные готовятся пилить её циркулярной пилой.





20:06

Дым очень плотный, а запах гари ощущается даже около редакции НГС на улице Ленина.





Фото Дмитрия Здорникова





20:05

На односторонней улице Мичурина собралась пробка — проезд осложнила одна из пожарных машин.





20:03

Пожарные разбивают окна и заливают огонь внутри кафе.





По предварительным данным с места, внутри кафе людей не было.





20:02

На месте пять пожарных расчётов, в том числе две цистерны.





«Дым такой густой, что трудно дышать», — сообщает корреспондент НГС с места событий.









19:59

Пожарная бригада на месте работает на крыше здания, где находится кафе «Штолле».





Фото Дмитрия Здорникова





19:58

«Чем ближе к парку, тем гуще становится дым», — сообщает корреспондент НГС с места происшествия.





