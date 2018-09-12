Заплатите 130 тысяч: жильцам пятиэтажки пришла платёжка с огромным долгом по коммуналке

Платёжки с огромными долгами жильцы начали получать в июле 2016 года

Жильцы нескольких квартир в домах на улице Пархоменко в Ленинском районе Новосибирска получили платёжки, из которых узнали, что должны погасить огромные долги за жилищно-коммунальные услуги. Большинство получателей квитанций — пенсионеры, которые арендуют квартиры у городских властей по договорам социального найма.





Об этом корреспонденту НГС рассказала жительница и председатель совета дома на Пархоменко, 4 Наталья Половова.





По её словам, в одной из квартир в её доме долги по коммуналке превышают 135 тысяч рублей.





Подобная ситуация в других квартирах в этом доме, а также в доме на 1-м переулке Пархоменко, 12 и других.





«Эта проблема беспокоит почти всех председателей совета многоквартирных домов нашего района и города в целом — квартиры, сдаваемые муниципалитетом по договорам социального найма. Как правило, за этими квартирами числятся большие долги за услуги ЖКХ. При этом собственник квартир — мэрия города — практически не осуществляет за данными квартирами должного контроля. Есть многочисленные примеры, когда в этих квартирах никто годами не живёт в следствие разных причин: или граждане переезжают в другой город, или умирают, а квартиры за ними продолжают числиться, и нарастают долги по ЖКХ», — пожаловалась она.





В квитанциях за квартирой числится долг размером 135,2 тысяч рублей — за электричество, воду, водоотведение, тепло и другие услуги





По её словам, в квартире, на которой висит долг в 135 тысяч, раньше жил пенсионер — сейчас в ней живут его дети. «Дети молодые, он не платит, и дети не платят. Неблагополучная семья. <...> Администрация ведь может предоставить и меньшее жильё. Я как председатель [с ними работаю]. Вывешивают же должников на доске объявлений, мы, конечно, следим за этим», — добавила председатель совета дома. Оригиналы платёжек есть в распоряжении редакции НГС.





На протяжении нескольких лет жильцы обращаются в районную администрацию, а также в мэрию города — в ответ им сообщают, что собственники регулярно, но частично оплачивают долги, а значит расторгнуть с ними договоры нельзя — срок неуплаты в этом случае должен превысить полгода.





Один из ответов от властей Ленинского района, копия которого также в распоряжении редакции, подписан первым замглавы районной администрации Александром Грибом: «Они (наниматели. — К.Ш.) могут быть выселены в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения по договору социального найма <...>. Оснований для предъявлении иска о расторжении договора социального найма и выселения не имеется. Поскольку вышеуказанная квартира не является свободной, то взыскание задолженностей по оплате коммунальных платежей производится в судебном порядке по иску поставщиков услуг».





«Они по 600 рублей в месяц платят. И, как считает мэрия, расторгнуть договоры с ними нельзя», — возмущается пенсионерка. Половова добавила, что большинство жильцов дома — пенсионеры, которые не могут себе позволить оплатить чужие многотысячные долги.





Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию с просьбой объяснить ситуацию. Связаться с собственниками квартиры, за которой числится 130-тысячный долг, не удалось.





Новосибирцам иногда приписывают большие долги за коммуналку — весной жильцы другого дома в Ленинском районе получили квитанции с 12-тысячными долгами после перерасчёта.