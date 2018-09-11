Представлялся директором и забирал выручку: новосибирца судят в Барнауле за обман продавцов

Новосибирец ожидает суда в Барнауле

В Барнауле закончили расследование по делу 43-летнего новосибирца, которого обвиняют в обмане продавцов небольших магазинов, — он представлялся директором и требовал отдать ему выручку.







«Приходит в фирму к продавцам, в магазины, — объяснила корреспонденту НГС схему мошенничества помощник прокурора Центрального района Барнаула Олеся Евлашевская. — [Говорит]: "Я ваш генеральный директор". А там продавцы, которые генерального директора знать не знают. Говорит: "Давай выручку за сегодня, мне срочно нужно". Она ему отдаёт. А потом, когда руководство звонит и спрашивает: "А выручка-то где?", только тут все понимают, что это не генеральный директор».





В ведомстве считают, что с подобной схемой новосибирец обманывал продавцов в разных городах России, а ранее его осудили за мошенничество в родном Новосибирске. На свободе в Барнауле мужчина провёл всего сутки после махинации — потом его задержали. За этот день он обманул местных предпринимателей на 35 тысяч рублей.





Обвиняемый полностью признал свою вину. Его уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) передали в суд.





В прошлом году в одном из бизнес-центров на Горском жилмассиве неизвестные с ломом ограбили полтора десятка офисов — в общей сложности им удалось вынести больше двух миллионов рублей.