Еда за три рубля: блинчики с лососем на завтрак, акула на ужин — как в кафе у моря
У нас есть 3 тысячи рублей и семья, которую мы кормим неделю разными блюдами
Сеть городских порталов продолжает недельный кулинарный эксперимент: вместе с поваром-любителем Ириной Недосековой мы кормим семью из трех человек вкусной и полезной едой. У нас есть три тысячи рублей, на которые мы должны приготовить 15 разных завтраков, обедов и ужинов. В меню уже были французский омлет-бризоль и индейка, итальянские паста и тирамису. Сегодня — «рыбный день».
Завтрак: «овсяноблин» с творожным сыром, авокадо и лососем
Блинчики на завтрак — дело неблагодарное для тех, кто их готовит. Тесто должно быть не жидким и не густым, перельешь молоко — и вот теста столько, что блины придется печь до обеда. Первый блин комом опять же. Но у Ирины есть вариант, исключающий всю эту мороку. Итак, готовим овсяные блины с начинкой из авокадо и лосося.
Нам нужно:
- овсяные хлопья — 9 столовых ложек;
- яйцо — 3 штуки;
- молоко — полстакана;
- авокадо — 1 штука;
- лосось — 50 граммов;
- сыр творожный — полбанки
Время приготовления: 15 минут.
На один блин уйдут одно яйцо и три ложки овсянки — смешиваем их в глубокой тарелке. Добавляем столовую ложку молока, немного муки, солим и выливаем на подогретую сковороду. Пока блинчик запекается, готовим начинку: авокадо и лосось режем тонкими слайсами. Переворачиваем блин, и теперь можно сделать тесто на второй: яйцо — овсянка — молоко — мука — соль.
Горячий блинчик смазываем тонким слоем сыра, на одну половину кладем лосось и несколько долек авокадо. Сворачиваем блин пополам, и готово.
Обед: мясо с фасолью, рис и салат из свежих помидоров
На этот раз Ирина предлагает сделать комплексный обед, в котором будет и мясо, и крупа, и овощи, — все по заветам диетологов. Нам понадобится:
- гуляш мясной — 300 граммов;
- фасоль красная — 1 банка;
- рис — 100 граммов;
- помидоры — 3 штуки;
- лук красный — 1 головка
Время приготовления: 30 минут.
Поставьте воду для риса — на варку ее нужно в два раза больше, чем крупы. Рис промойте, дождитесь, когда вода в кастрюле закипит, и закидывайте.
Параллельно потушите на сковороде мясо, приправляя его перцем и солью. За 15 минут мясо дойдет до полуготовности, и тогда можно добавить к нему консервированную фасоль (сок из банки перед этим надо слить) и потушить еще 5 минут.
Перед подачей к столу сообразите салат: крупные дольки помидоров красиво смотрятся в окружении луковых колец. Полейте блюдо маслом, посолите, добавьте любимые специи.
Ужин: рыба с запеканкой из кабачка
Те, кому приходится есть в офисе, догадываются, как относятся к коллегам, которые приносят рыбу с собой. Греть ее в общей микроволновке — преступление, пахнуть в углу обеденного стола — стыдно, поэтому осуществление рыбной мечты лучше отложить до ужина, когда вы уже дома. Сегодня мы запекаем акулу, которую нашли в супермаркете у дома.
Отделы рыбной заморозки на самом деле могут удивить разнообразием и ценами — присмотритесь, среди тилапии и форели можно отыскать и окуня, и акулу по сходной цене. Стейк на 650 граммов нам обошелся в 150 рублей. А рецепт для него Ирина дает уникальный — вы можете заменить эту рыбу на любую другую: хека, треску, пангасиуса и т. д.
- стейк акулы — 630 граммов;
- лимон — половинка;
- кабачок — половинка;
- яйцо — 2 штуки;
- лук — 1 головка;
- сметана — столовая ложка;
- мука — 2 столовые ложки;
- чеснок — 1 зубчик
Время приготовления: 40 минут.
Размороженную рыбу солим и перчим, заворачиваем в фольгу и отправляем в духовку на 15 минут.
Пока запекается акула, займемся кабачковой запеканкой. В одной посудине смешиваем сметану, муку, раздавленный чеснок. В форму для запекания укладываем мелко нарезанный кабачок, заливаем его смесью, посыпаем сверху сыром и отправляем в духовку на 25 минут.
Дайте запеканке остыть и окрепнуть, в противном случае она развалится ещё до того, как окажется в тарелке.
Завтра в заключительной серии проекта «Еда за три рубля» Ирина поделится рецептами творожной галеты на завтрак, пряных куриных бедер на обед и овощного рагу с мясом на ужин.
Фото: Елена Елисеева, Дмитрий Емельянов