Еда за три рубля: блинчики с лососем на завтрак, акула на ужин — как в кафе у моря

У нас есть 3 тысячи рублей и семья, которую мы кормим неделю разными блюдами

Ирина знает, чем удивить домашних на завтрак, обед и ужин





Сеть городских порталов продолжает недельный кулинарный эксперимент: вместе с поваром-любителем Ириной Недосековой мы кормим семью из трех человек вкусной и полезной едой. У нас есть три тысячи рублей, на которые мы должны приготовить 15 разных завтраков, обедов и ужинов. В меню уже были французский омлет-бризоль и индейка, итальянские паста и тирамису. Сегодня — «рыбный день».







Завтрак: «овсяноблин» с творожным сыром, авокадо и лососем







Блинчики на завтрак — дело неблагодарное для тех, кто их готовит. Тесто должно быть не жидким и не густым, перельешь молоко — и вот теста столько, что блины придется печь до обеда. Первый блин комом опять же. Но у Ирины есть вариант, исключающий всю эту мороку. Итак, готовим овсяные блины с начинкой из авокадо и лосося.









Нам нужно:







овсяные хлопья — 9 столовых ложек;



яйцо — 3 штуки;

молоко — полстакана;

авокадо — 1 штука;

лосось — 50 граммов;

сыр творожный — полбанки

Время приготовления: 15 минут.





На один блин уйдут одно яйцо и три ложки овсянки — смешиваем их в глубокой тарелке. Добавляем столовую ложку молока, немного муки, солим и выливаем на подогретую сковороду. Пока блинчик запекается, готовим начинку: авокадо и лосось режем тонкими слайсами. Переворачиваем блин, и теперь можно сделать тесто на второй: яйцо — овсянка — молоко — мука — соль.





Горячий блинчик смазываем тонким слоем сыра, на одну половину кладем лосось и несколько долек авокадо. Сворачиваем блин пополам, и готово.







Большой сытный блин с авокадо и лососем на завтрак





Обед: мясо с фасолью, рис и салат из свежих помидоров







На этот раз Ирина предлагает сделать комплексный обед, в котором будет и мясо, и крупа, и овощи, — все по заветам диетологов. Нам понадобится:







гуляш мясной — 300 граммов;

фасоль красная — 1 банка;

рис — 100 граммов;

помидоры — 3 штуки;

лук красный — 1 головка

Время приготовления: 30 минут.







Фасоль и свинина будут солировать в этом обеде





Поставьте воду для риса — на варку ее нужно в два раза больше, чем крупы. Рис промойте, дождитесь, когда вода в кастрюле закипит, и закидывайте.







Параллельно потушите на сковороде мясо, приправляя его перцем и солью. За 15 минут мясо дойдет до полуготовности, и тогда можно добавить к нему консервированную фасоль (сок из банки перед этим надо слить) и потушить еще 5 минут.







Свинину доведите до полуготовности и добавьте к ней фасоль





Перед подачей к столу сообразите салат: крупные дольки помидоров красиво смотрятся в окружении луковых колец. Полейте блюдо маслом, посолите, добавьте любимые специи.







Быстрый, красивый и сытный обед для всей семьи





Ужин: рыба с запеканкой из кабачка







Те, кому приходится есть в офисе, догадываются, как относятся к коллегам, которые приносят рыбу с собой. Греть ее в общей микроволновке — преступление, пахнуть в углу обеденного стола — стыдно, поэтому осуществление рыбной мечты лучше отложить до ужина, когда вы уже дома. Сегодня мы запекаем акулу, которую нашли в супермаркете у дома.







Отделы рыбной заморозки на самом деле могут удивить разнообразием и ценами — присмотритесь, среди тилапии и форели можно отыскать и окуня, и акулу по сходной цене. Стейк на 650 граммов нам обошелся в 150 рублей. А рецепт для него Ирина дает уникальный — вы можете заменить эту рыбу на любую другую: хека, треску, пангасиуса и т. д.







стейк акулы — 630 граммов;

лимон — половинка;

кабачок — половинка;

яйцо — 2 штуки;

лук — 1 головка;

сметана — столовая ложка;

мука — 2 столовые ложки;

чеснок — 1 зубчик

Время приготовления: 40 минут.











Размороженную рыбу солим и перчим, заворачиваем в фольгу и отправляем в духовку на 15 минут.







Акула в готовке неприхотлива: просто посолите и поперчите ее





Пока запекается акула, займемся кабачковой запеканкой. В одной посудине смешиваем сметану, муку, раздавленный чеснок. В форму для запекания укладываем мелко нарезанный кабачок, заливаем его смесью, посыпаем сверху сыром и отправляем в духовку на 25 минут.







Через 25 минут запеканка готова





Дайте запеканке остыть и окрепнуть, в противном случае она развалится ещё до того, как окажется в тарелке.







Кабачковой запеканки хватит больше чем на один ужин. Есть ее можно и с рыбой, и с мясом, и просто так





Порция ужина





Завтра в заключительной серии проекта «Еда за три рубля» Ирина поделится рецептами творожной галеты на завтрак, пряных куриных бедер на обед и овощного рагу с мясом на ужин.

