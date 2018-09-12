Еда за три рубля: блинчики с лососем на завтрак, акула на ужин — как в кафе у моря

У нас есть 3 тысячи рублей и семья, которую мы кормим неделю разными блюдами

Ирина знает, чем удивить домашних на завтрак, обед и ужин
Ирина знает, чем удивить домашних на завтрак, обед и ужин


Сеть городских порталов продолжает недельный кулинарный эксперимент: вместе с поваром-любителем Ириной Недосековой мы кормим семью из трех человек вкусной и полезной едой. У нас есть три тысячи рублей, на которые мы должны приготовить 15 разных завтраков, обедов и ужинов. В меню уже были французский омлет-бризоль и индейка, итальянские паста и тирамису. Сегодня — «рыбный день».


Завтрак: «овсяноблин» с творожным сыром, авокадо и лососем


Блинчики на завтрак — дело неблагодарное для тех, кто их готовит. Тесто должно быть не жидким и не густым, перельешь молоко — и вот теста столько, что блины придется печь до обеда. Первый блин комом опять же. Но у Ирины есть вариант, исключающий всю эту мороку. Итак, готовим овсяные блины с начинкой из авокадо и лосося.


Еда за три рубля: блинчики с лососем на завтрак, акула на ужин — как в кафе у моря


Нам нужно:


  • овсяные хлопья — 9 столовых ложек;
  • яйцо — 3 штуки;
  • молоко — полстакана;
  • авокадо — 1 штука;
  • лосось — 50 граммов;
  • сыр творожный — полбанки

Время приготовления: 15 минут.


На один блин уйдут одно яйцо и три ложки овсянки — смешиваем их в глубокой тарелке. Добавляем столовую ложку молока, немного муки, солим и выливаем на подогретую сковороду. Пока блинчик запекается, готовим начинку: авокадо и лосось режем тонкими слайсами. Переворачиваем блин, и теперь можно сделать тесто на второй: яйцо — овсянка — молоко — мука — соль.


Горячий блинчик смазываем тонким слоем сыра, на одну половину кладем лосось и несколько долек авокадо. Сворачиваем блин пополам, и готово.


Большой сытный блин с авокадо и лососем на завтрак
Большой сытный блин с авокадо и лососем на завтрак


Обед: мясо с фасолью, рис и салат из свежих помидоров


На этот раз Ирина предлагает сделать комплексный обед, в котором будет и мясо, и крупа, и овощи, — все по заветам диетологов. Нам понадобится:


  • гуляш мясной — 300 граммов;
  • фасоль красная — 1 банка;
  • рис — 100 граммов;
  • помидоры — 3 штуки;
  • лук красный — 1 головка

Время приготовления: 30 минут.


Фасоль и свинина будут солировать в этом обеде
Фасоль и свинина будут солировать в этом обеде


Поставьте воду для риса — на варку ее нужно в два раза больше, чем крупы. Рис промойте, дождитесь, когда вода в кастрюле закипит, и закидывайте.


Параллельно потушите на сковороде мясо, приправляя его перцем и солью. За 15 минут мясо дойдет до полуготовности, и тогда можно добавить к нему консервированную фасоль (сок из банки перед этим надо слить) и потушить еще 5 минут.


Свинину доведите до полуготовности и добавьте к ней фасоль
Свинину доведите до полуготовности и добавьте к ней фасоль


Перед подачей к столу сообразите салат: крупные дольки помидоров красиво смотрятся в окружении луковых колец. Полейте блюдо маслом, посолите, добавьте любимые специи.


Быстрый, красивый и сытный обед для всей семьи
Быстрый, красивый и сытный обед для всей семьи


Ужин: рыба с запеканкой из кабачка


Те, кому приходится есть в офисе, догадываются, как относятся к коллегам, которые приносят рыбу с собой. Греть ее в общей микроволновке — преступление, пахнуть в углу обеденного стола — стыдно, поэтому осуществление рыбной мечты лучше отложить до ужина, когда вы уже дома. Сегодня мы запекаем акулу, которую нашли в супермаркете у дома.


Отделы рыбной заморозки на самом деле могут удивить разнообразием и ценами — присмотритесь, среди тилапии и форели можно отыскать и окуня, и акулу по сходной цене. Стейк на 650 граммов нам обошелся в 150 рублей. А рецепт для него Ирина дает уникальный — вы можете заменить эту рыбу на любую другую: хека, треску, пангасиуса и т. д.


  • стейк акулы — 630 граммов;
  • лимон — половинка;
  • кабачок — половинка;
  • яйцо — 2 штуки;
  • лук — 1 головка;
  • сметана — столовая ложка;
  • мука — 2 столовые ложки;
  • чеснок — 1 зубчик

Время приготовления: 40 минут.


Еда за три рубля: блинчики с лососем на завтрак, акула на ужин — как в кафе у моря


Размороженную рыбу солим и перчим, заворачиваем в фольгу и отправляем в духовку на 15 минут.


Акула в готовке неприхотлива: просто посолите и поперчите ее
Акула в готовке неприхотлива: просто посолите и поперчите ее


Пока запекается акула, займемся кабачковой запеканкой. В одной посудине смешиваем сметану, муку, раздавленный чеснок. В форму для запекания укладываем мелко нарезанный кабачок, заливаем его смесью, посыпаем сверху сыром и отправляем в духовку на 25 минут.


Через 25 минут запеканка готова
Через 25 минут запеканка готова


Дайте запеканке остыть и окрепнуть, в противном случае она развалится ещё до того, как окажется в тарелке.


Кабачковой запеканки хватит больше чем на один ужин. Есть ее можно и с рыбой, и с мясом, и просто так
Кабачковой запеканки хватит больше чем на один ужин. Есть ее можно и с рыбой, и с мясом, и просто так


Порция ужина
Порция ужина


Завтра в заключительной серии проекта «Еда за три рубля» Ирина поделится рецептами творожной галеты на завтрак, пряных куриных бедер на обед и овощного рагу с мясом на ужин.

Прочтений: 1948
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено